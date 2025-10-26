Έχω δουλέψει με πάνω από 1.000 παιδιά. Πώς να πείτε «όχι» και να σας ακούσουν

Τα όρια δεν είναι τιμωρία, είναι τρόπος να μάθουν τα παιδιά να εμπιστεύονται, να σέβονται και να ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους

Το να λες «όχι» είναι αναπόσπαστο κομμάτι της γονεϊκότητας. Όμως, το να θέτεις όρια δεν αρχίζει και δεν τελειώνει με αυτή τη λέξη.

Η ειδική παιδικής ψυχολογίας και θεραπεύτρια Kelsey Mora εξηγεί στο CNBC ότι το «όχι» δεν είναι πράξη ελέγχου, αλλά στήριξης: «Οι γονείς δεν λένε “όχι” για να επιβληθούν· το λένε για να προστατεύσουν».

Τα όρια, όταν τίθενται με ηρεμία, συνέπεια και φροντίδα, δεν απομακρύνουν — φέρνουν πιο κοντά. Διδάσκουν αυτοέλεγχο, συναισθηματική ωριμότητα και εμπιστοσύνη, επισημαίνει. Έχοντας εργαστεί με πάνω από 1.000 παιδιά, συμβουλεύει τα ακόλουθα:

Μετέτρεψε το “όχι” σε ευκαιρία μάθησης

Ένα παιδί ενός έτους που βάζει άμμο στο στόμα, τραβάει την ουρά του σκύλου ή ανεβαίνει στην καρέκλα, δεν καταλαβαίνει τη λέξη «όχι».

Αντί για ένα κοφτό «όχι», μπορούμε να πούμε: «Όχι στο στόμα», «Κατέβα, είναι επικίνδυνο». Έτσι, το παιδί μαθαίνει τι να κάνει, όχι μόνο τι να μην κάνει.

Ακόμα κι όταν χρειάζονται πιο αυστηρά όρια, αυτά μπορούν να συνδυάζουν προστασία και καθοδήγηση: «Χωρίς κράνος, δεν έχει ποδήλατο. Είναι επικίνδυνο· θα το μαζέψω για τώρα. Μόλις φορέσεις το κράνος, μπορείς να ξαναβγείς».

Εξήγησε το «γιατί»

Τα παιδιά χρειάζονται λόγο για να δεχθούν τα όρια. Όταν το «όχι» συνοδεύεται από εξήγηση, χτίζει κατανόηση και εμπιστοσύνη.

«Δεν μπορώ να κρατήσω το χέρι σου ενώ οδηγώ, γιατί δεν είναι ασφαλές. Μόλις φτάσουμε, θα σου δώσω μια αγκαλιά», λέει η θεραπεύτρια για ένα πραγματικό παράδειγμα.

Το παιδί ακούει ένα «όχι», αλλά νιώθει το «ναι» στην ασφάλεια και τη φροντίδα.

Και έτσι αρχίζει να βλέπει τα πράγματα και από τη δική μας πλευρά — ένα πρώτο μάθημα ενσυναίσθησης.

Δώσε επιλογές μέσα στα όρια

Το «όχι» συχνά κάνει τα παιδιά να νιώθουν πως χάνουν τον έλεγχο.

Η λύση; Να τους τον δίνεις πίσω — μέσα σε ασφαλή πλαίσια.

«Το πάρκο δεν είναι επιλογή τώρα· μπορείς να παίξεις στην αυλή ή στο υπόγειο.»

Ή: «Διάλεξε ένα τελευταίο παιχνίδι πριν φύγουμε».

Αν δυσκολεύονται να αποφασίσουν, υπάρχει πάντα η ήρεμη υπενθύμιση: «Μπορείς να διαλέξεις εσύ ή να διαλέξω εγώ.»

Να είσαι σταθερός

Τα παιδιά δοκιμάζουν τα όρια ξανά και ξανά — και αυτό είναι φυσιολογικό.

Μαθαίνουν τι είναι ασφαλές, τι επιτρέπεται, πού σταματά ο κόσμος τους και πού αρχίζει των άλλων.

Όταν οι κανόνες αλλάζουν εύκολα, τα παιδιά πιέζουν περισσότερο. Όταν είναι σταθεροί, μαθαίνουν να τους εμπιστεύονται.

Η συνέπεια δεν είναι αυστηρότητα — είναι η ήρεμη βεβαιότητα που κάνει τον κόσμο τους προβλέψιμο.

Επανόρθωσε όταν αντιδράς

Κανένας γονιός δεν μένει πάντα ψύχραιμος.

Μπορεί να φωνάξουμε ένα έντονο «Όχι!» όταν το παιδί τρέχει προς τον δρόμο.

Όμως μετά χρειάζεται επεξήγηση — και ίσως μια μικρή συγγνώμη.

«Φώναξα γιατί τρόμαξα. Δεν θέλω να σε μαλώσω, θέλω να σε προστατεύσω.»

Η επανόρθωση διδάσκει υπευθυνότητα, ενσυναίσθηση και την αξία του να διορθώνεις τα λάθη σου.

Μείνε σταθερός όσο μεγαλώνουν

Μεγαλώνοντας, τα όρια αλλάζουν μορφή αλλά όχι νόημα.

Το «όχι πάρκο σήμερα» μπορεί να γίνει «Το ακούω, αλλά έχουμε άλλα σχέδια».

«Ήρθε η ώρα να φύγουμε· ξέρω ότι δεν θες, αλλά είμαι εδώ μαζί σου.»

Οι ειλικρινείς συζητήσεις γύρω από τα όρια διδάσκουν ότι η ασφάλεια και η αγάπη μπορούν να συνυπάρχουν. Και ότι το «όχι» δεν σημαίνει απόσταση — σημαίνει στήριξη.