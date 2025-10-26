Τροχαία Αττικής: «Μπλόκο» σε διαδικτυακό κάλεσμα για αυτοσχέδιους αγώνες μοτοσυκλετών 

Ειδική εξόρμηση μετά από διερεύνηση πληροφοριών για διαδικτυακό κάλεσμα διεξαγωγής αυτοσχέδιων αγώνων μοτοσυκλετών στην περιοχή των Μεγάρων οργάνωσε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, που έδρασε άμεσα για τον εντοπισμό τους.

Στο πλαίσιο αυτό, απογευματινές ώρες του Σαββάτου στην περιοχή των Μεγάρων, αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. με τη συνδρομή Ο.Π.Κ.Ε., εντόπισαν πλήθος μοτοσυκλετών και απέτρεψαν τη διεξαγωγή αυτοσχέδιων αγώνων, ενώ διενήργησαν τροχονομικούς ελέγχους στο σύνολο των μοτοσυκλετών.

Επιπλέον, στο σημείο των ελέγχων εντοπίστηκε και συνελήφθη ο διοργανωτής του διαδικτυακού καλέσματος οδηγός μοτοσυκλέτας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και απόπειρα επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία.

Βεβαιώθηκαν 39 παραβάσεις με τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα, ενώ αφαιρέθηκαν 21 άδειες ικανότητας οδήγησης, 19 άδειες κυκλοφορίας και 2 ζεύγη πινακίδων.

Ενδεικτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν αφορούν:

16 για δυσδιάκριτες πινακίδες καθώς οι οδηγοί είχαν τοποθετήσει αυτοκόλλητα στις πινακίδες τους για την αποφυγή εντοπισμού τους

14 για πρόσκληση θορύβου

2 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης

1 για ΚΤΕΟ

1 για έλλειψη καθρεπτών και

5 για λοιπές παραβάσεις.

Συνελήφθη και άλλος οδηγός μοτοσυκλέτας για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης από 16 Οκτωβρίου από αστυνομικούς του Α’ Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής.

Ανάλογες εξορμήσεις θα οργανώνονται συνεχώς, τονίζει η ΕΛ.ΑΣ.