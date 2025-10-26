«Βροχή» προφυλακίσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους ακόμη δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για δύο αδέλφια που σύμφωνα με το κατηγορητήριο καλλιεργούσαν βαμβάκι και δήλωναν ψευδή στοιχεία για αγροτεμάχια, για να λαμβάνουν παρανόμως ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.

«Αρνούμαστε τις κατηγορίες. Η αλήθεια είναι ότι μας είπαν ότι ως νέοι αγρότες μπορούμε να πάρουμε νόμιμη επιδότηση και ακολουθήσαμε τις διαδικασίες που μας υπέδειξαν.

Δεν φανταζόμασταν ότι γινόταν απάτη», φέρονται να είπαν στην απολογία τους.

Συνολικά, έως τώρα 8 από τους κατηγορούμενους έχουν κριθεί προφυλακιστέοι, καθώς νωρίτερα άλλοι δύο – αδέρφια, που φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης – πήραν τον δρόμο για τη φυλακή, μετά τις απολογίες τους, ενώ χθες προφυλακίστηκαν ακόμα τέσσερα άτομα.

Σήμερα απολογούνται άλλοι τέσσερις.

Χθες, Σάββατο, διετάχθησαν από τον Ευρωπαίο ανακριτή συνολικά 4 συλλήψεις από τα συνολικά 12 άτομα που απολογήθηκαν. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Πρόκειται για:

Ένα ζευγάρι από τα Ιωάννινα που ότι δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων.

Μια 53χρονη με κύρια δραστηριότητα το χονδρικό εμπόριο ειδών κεντρικής θέρμανσης, η οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δήλωσε ψευδή στοιχεία σχετικά με αγροτεμάχια που φέρεται να μίσθωνε για καλλιέργεια βαμβακιού. Κατηγορούμενες είναι και οι δύο κόρες της, οι οποίες πάντως μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους.

Ένα ακόμη άτομο που φέρεται να είχε πολλές χρηματικές συναλλαγές από και προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού, με τον οποίο τον συνδέει και οικογενειακή σχέση.

Αναβάθμιση κατηγορητηρίου για τον λογιστή

Στο μεταξύ, αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τον λογιστή ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά την αξιολόγηση των ευρημάτων που εντόπισαν οι διωκτικές αρχές στο σπίτι του 54χρονου λογιστή, ο οποίος αρχικά θεωρήθηκε ως συνεργαζόμενος με υποβοηθητικό ρόλο στην εγκληματική ομάδα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναβάθμισε την κατηγορία σε βάρος του. Πλέον ο κατηγορούμενος διώκεται για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βαθμό κακουργήματος.

Η μετατροπή της κατηγορίας για τον 54χρονο, ήρθε καθώς στο σπίτι του εντοπίστηκαν προϊόντα γνωστών οίκων ειδών πολυτελείας, όπως ρολόγια, τσάντες κλπ, ευρήματα που κατά τους εισαγγελείς καταδεικνύουν ενεργή και κομβικής σημασίας εμπλοκή του κατηγορούμενου στην λειτουργία της οργάνωσης.

Κατά την απολογία του την ερχόμενη Δευτέρα, ο κατηγορούμενος θα δώσει εξηγήσεις για όσα εντοπίστηκαν στο σπίτι του, ενώ πρέπει να δικαιολογήσει τον τρόπο απόκτησης μιας σειράς πολυτελών ειδών αλλά και ταξίδια στο εξωτερικό.

