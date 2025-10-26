Logo Image

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. φυγόποινος για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Κοινωνία

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. φυγόποινος για απόπειρα ανθρωποκτονίας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Το 2003 έδωσε εντολή για αιματηρή επίθεση

Πενηνταπεντάχρονος φυγόποινος συνελήφθη, πρωινές ώρες της περασμένης Πέμπτης, μετά από πολυήμερη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων.

Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση, με ποινή κάθειρξης 13 ετών και 3 μηνών, καθώς και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ για ηθική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το 2003, ήταν ηθικός αυτουργός σε απόπειρα ανθρωποκτονίας δύο υπαλλήλων καταστήματος στον Νέο Κόσμο, όπου 4 δράστες κατ’ εντολή του 55χρονου, ο οποίος είχε προσωπικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη, εισήλθαν σε κατάστημα και πυροβόλησαν τους δύο υπαλλήλους, τραυματίζοντάς τους στα πόδια.

Σε βάρος του εκκρεμούσε και άλλη καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης 1 έτους και 4 μηνών για ψευδή καταμήνυση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube