Ευρυτανία: Πτώση αυτοκινήτου σε χαράδρα 60 μέτρων – Ένας νεκρός, μία τραυματίας

Τη ζωή του έχασε 39χρονος από τη Γρανίτσα Ευρυτανίας, το πρωί της Κυριακής, σε τροχαίο.

Είχε ξεκινήσει από το χωριό με συνοδηγό την ανιψιά του, με κατεύθυνση προς το Ραπτόπουλο. Στο ύψος του Λιθοχωρίου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημά του εξετράπη της πορείας του και κατρακύλησε σε χαράδρα 60 μέτρων.

Η νεαρή συνοδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί και ειδοποίησε τις αρχές. Στο σημείο έφτασαν λίγο μετά τις 09:00 πυροσβέστες, που εντόπισαν τον 39χρονο εγκλωβισμένο μέσα στο αυτοκίνητο, χωρίς τις αισθήσεις του.

Μετά από δύσκολη επιχείρηση, ο άνδρας ανασύρθηκε νεκρός, ενώ η ανιψιά του μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο Νοσοκομείο Καρπενησίου.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ