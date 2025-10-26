Logo Image

Ευρυτανία: Πτώση αυτοκινήτου σε χαράδρα 60 μέτρων – Ένας νεκρός, μία τραυματίας

Κοινωνία

Ευρυτανία: Πτώση αυτοκινήτου σε χαράδρα 60 μέτρων – Ένας νεκρός, μία τραυματίας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Η νεαρή συνοδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί και ειδοποίησε τις αρχές

Τη ζωή του έχασε 39χρονος από τη Γρανίτσα Ευρυτανίας, το πρωί της Κυριακής, σε τροχαίο.

Είχε ξεκινήσει από το χωριό με συνοδηγό την ανιψιά του, με κατεύθυνση προς το Ραπτόπουλο. Στο ύψος του Λιθοχωρίου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημά του εξετράπη της πορείας του και κατρακύλησε σε χαράδρα 60 μέτρων.

Η νεαρή συνοδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί και ειδοποίησε τις αρχές. Στο σημείο έφτασαν λίγο μετά τις 09:00 πυροσβέστες, που εντόπισαν τον 39χρονο εγκλωβισμένο μέσα στο αυτοκίνητο, χωρίς τις αισθήσεις του.

Μετά από δύσκολη επιχείρηση, ο άνδρας ανασύρθηκε νεκρός, ενώ η ανιψιά του μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο Νοσοκομείο Καρπενησίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 26 Οκτωβρίου

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 26 Οκτωβρίου

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube