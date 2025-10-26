Πειραιάς: Λήστεψαν 62χρονο μέσα στο σπίτι του

Αντιμέτωπος με δύο ληστές που εισέβαλαν στο σπίτι του ήρθε 62χρονος το βράδυ του Σαββάτου στον Πειραιά, επί της οδού Καραολή και Δημητρίου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, παραβίασαν την κεντρική είσοδο του διαμερίσματος, λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Μόλις βρέθηκαν μέσα, ακινητοποίησαν τον 62χρονο και του έδεσαν χέρια και πόδια με σχοινί.

Ακολούθως, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και κοσμήματα άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας και διέφυγαν.

Ο άνδρας, αν και σοκαρισμένος, δεν έχει τραυματιστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ