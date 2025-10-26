Χίος: Διακινούσαν κοκαΐνη, χασίς, χάπια

Για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κατηγορούνται, κατά περίπτωση, 28χρονος και 25χρονος, Έλληνες, που συνελήφθησαν την Παρασκευή στη Χίο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της τοπικής Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν να κινούνται σε δημοτική οδό, με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 28χρονος. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι ο τελευταίος δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σε έρευνες που ακολούθησαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου και λιμενικού σκύλου,

σε χώρους οικιών όπου διαμένει και χρησιμοποιεί ο 28χρονος στη Χίο,

βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

5 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη (χασίς) βάρους 2.701 γραμμαρίων

2 νάιλον συσκευασίες με κοκαΐνη βάρους 1.004 γραμμαρίων

5 νάιλον συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή «σοκολάτας» βάρους 488 γραμμαρίων

99 ναρκωτικά χάπια

αεροβόλο όπλο (ρέπλικα) και μεταλλικά σφαιρίδια

21 φυσίγγια πυροβόλου όπλου

39.303 ευρώ

2 κινητά τηλέφωνα

ζυγαριά ακριβείας.

Βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν 2 συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης βάρους 1.049 γραμμαρίων, κρυμμένες σε εσωτερικό χώρο άλλου Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου του 28χρονου.

Κατά την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες κατείχαν από κοινού τις ναρκωτικές ουσίες, με σκοπό την πώλησή τους σε τρίτους. Εκτιμάται ότι θα αποκόμιζαν περίπου 200.000 ευρώ.

Κατασχέθηκαν και 2 κινητά τηλέφωνα που είχαν στην κατοχή τους, καθώς και το όχημα του 28χρονου, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν κρυμμένες ναρκωτικές ουσίες.