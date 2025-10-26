Θεσσαλονίκη: Μπαράζ τροχονομικών ελέγχων σε κεντρικούς δρόμους

Συνεργεία τροχονομικών ελέγχων για στοχευμένες αστυνομικές δράσεις σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης οργανώνει η τοπική Διεύθυνση Τροχαίας.

Δίνει, όπως τονίζει, ιδιαίτερη σημασία στη διευκόλυνση και προστασία των χρηστών των οδικών δικτύων, στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στη μείωση των τροχαίων.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το χρονικό διάστημα από 17 έως 24 Οκτωβρίου, αστυνομικοί της δίκυκλης τροχονομικής αστυνόμευσης πραγματοποίησαν πλήθος ελέγχων σε κεντρικούς οδικούς άξονες και βεβαίωσαν συνολικά 332 παραβάσεις.

Πιο αναλυτικά, βεβαιώθηκαν:

137 για υπερβολική ταχύτητα

5 για αυτοσχέδιους αγώνες

7 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης

5 για μη χρήση προστατευτικού κράνους

4 για στέρηση κρατικών πινακίδων

10 για στέρηση σιγαστήρα εξάτμισης – θόρυβος

1 για μέθη

4 για παραβίαση σηματοδότη

23 για οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή

136 λοιπές παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας, ξεκαθαρίζει η ΕΛ.ΑΣ.