Αγία Βαρβάρα Αττικής: Αστυνομική επιχείρηση για διακινητές ναρκωτικών

Σε 4 συλλήψεις για τρεις διαφορετικές υποθέσεις κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών κατά περίπτωση προχώρησε την Παρασκευή στην Αγία Βαρβάρα Αττικής η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Πρόκειται για 52χρονο, 50χρονο, 42χρονο και 22χρονο, Έλληνες, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων. Επιπλέον κατηγορείται και 65χρονος.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ, ύστερα από εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ των εμπλεκομένων (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ειδικότερα, ο 42χρονος κατελήφθη να κατέχει συσκευασία με κοκαΐνη μικτού βάρους 0,2 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τον 22χρονο.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του τελευταίου, βρέθηκε να κατέχει με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε τρίτους αυτοσχέδια συσκευασία με κοκαΐνη μικτού βάρους 0,2 γραμμαρίων.

Παράλληλα, ο 52χρονος κατελήφθη να κατέχει συσκευασίες με ηρωίνη μικτού βάρους 0,4 γραμμαρίων, κοκαΐνη μικτού βάρους 0,2 γραμμαρίων, κάνναβη μικτού βάρους 0,3 γραμμαρίων, καθώς και 3 χάπια φαρμακευτικού σκευάσματος, ποσότητες τις οποίες είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τον 65χρονο.

Ακολούθησε έρευνα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, μεικτού βάρους 1,5 γραμμαρίου, την οποία είχε αποκρύψει ο 50χρονος.

Συνολικά, στο πλαίσιο και των τριών υποθέσεων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

0,6 γραμμάρια κοκαΐνης

0,4 γραμμάρια ηρωίνης

1,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

3 χάπια φαρμακευτικού σκευάσματος

3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

3 κάμερες κλειστού κυκλώματος

2 οθόνες τηλεόρασης

2 κινητά τηλέφωνα

2 μεταλλικοί δοσομετρητές

155 ευρώ.

Δύο από τους κατηγορούμενους έχουν απασχολήσει πλείστες φορές στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ σε βάρος ενός από αυτούς έχουν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.