Λάρισα: Βρέφος στη ΜΕΘ με εκτεταμένα εγκαύματα από καυτό λάδι

Κοινωνία

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες του σοβαρού τραυματισμού του

Με εκτεταμένα εγκαύματα από καυτό λάδι νοσηλεύεται βρέφος 18 μηνών, που είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση του και εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς του σε εξιδεικευμένο κέντρο εγκαυμάτων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κατάστασή του κρίνεται ως εξαιρετικά σοβαρή, ενώ στο πλευρό του παιδιού βρίσκεται η οικογένειά του.

Το περιστατικό συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες χθες το πρωί μέσα στο σπίτι της οικογένειας, ενώ έρευνες διεξάγονται από τις αρχές.

