26 Οκτωβρίου 1912: Η Θεσσαλονίκη απελευθερώνεται – Ο Τύπος υποδέχεται την είδηση με ύμνους και ποιήματα

Κοινωνία

26 Οκτωβρίου 1912: Η Θεσσαλονίκη απελευθερώνεται – Ο Τύπος υποδέχεται την είδηση με ύμνους και ποιήματα

Αποσπάσματα από την εφ. «Αθήναι», και στο φόντος ο γνωστός πίνακας του Κενάν Μεσαρέ (εικόνα: Χριστίνα Κωνσταντάκη)

Εικόνες χαράς και περηφάνιας από το αρχείο της εφημερίδας «Αθήναι», του Γ.Κ. Πωπ

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 1912. Στην εφημερίδα Αθήναι (του Γεώργιου Κ. Πωπ), στη στήλη «Ο Πόλεμος» δημοσιεύεται άρθρο με τίτλο «Ο Διάδοχος μετά του Στρατού ευρίσκεται έξω της Θεσσαλονίκης».

Σε αυτό διαβάζουμε: Κατ’ ασφαλείς πληροφορίας, από της 5ης μ.μ. ώρας τής χθες ο στρατός μας ήρχισε διερχόμενος διά των δύο επισκευασθεισών γεφυρών του Αξιού, ας οι φεύγοντας τούρκοι κατόπιν της ήττης των Γιαννιτσών είχον καταστρέψει, υπολογίζεται δε ότι μέχρι της πρωίας της σήμερον ο ελληνικός στρατός θα ευρίσκεται εντός της Θεσσαλονίκης.

Στη συνέχεια παρατίθενται τηλεγραφήματα που είχε στείλει ο Κωνσταντίνος προς το υπουργείο Στρατιωτικών…

Όλα δείχνουν ότι η μεγάλη στιγμή για την απελευθέρωση της πόλης έχει έρθει, το πρωί της επομένης όμως, Παρασκευής 26 Οκτωβρίου 1912, τίποτα δεν είναι ακόμα σίγουρο.

Διαβάστε περισσότερα στο pontosnews.gr

