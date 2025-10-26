Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας – Τοπικές βροχές

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά αναμένονται την Κυριακή.

Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και εκ νέου τη νύχτα στο βόρειο Ιόνιο (ευρύτερη περιοχή Κέρκυρας -Παξών) και στην Ήπειρο.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και στην Κρήτη τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αναλυτικά, ο καιρός:

Αττική

Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα βαθμιαία 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτ. Στερεά, Δυτ. Πελοπόννησος

Στη δυτική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και εκ νέου τη νύχτα στο βόρειο Ιόνιο (ευρύτερη περιοχή Κέρκυρας -Παξών) και στην Ήπειρο.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατ. Στερεά, Εύβοια, Ανατ. Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 με 27 τοπικά 28 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 με 25 και τοπικά στην Κρήτη 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατ. Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ. Στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 με 24 και στα Δωδεκάνησα έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.