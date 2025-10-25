Ρωσία: Οι ομογενείς κρατούν τα λάβαρα ψηλά – Το πλούσιο έργο του Συμβουλίου Ελληνικής Νεολαίας

Logo Image

Το μέλλον της ελληνικής νεολαίας στη Ρωσία (πηγή: rusgreek.ru)

Παρουσιάστηκε ο απολογισμός της πενταετίας 2021-2025, ενόψει των επερχόμενων εκλογών

Το έργο της οργανωμένης ελληνικής νεολαίας της Ρωσίας δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις, αν κρίνουμε από τα λαμπρά αποτελέσματα που από καιρού εις καιρόν βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Επί 17 χρόνια που μετρά η ιστορία του (το πρώτο Συμβούλιο Νεολαίας της Ομοσπονδιακής Εθνικοπολιτιστικής Αυτονομίας των Ελλήνων της Ρωσίας εξελέγη στο Ροστόφ του Ντον το 2008), σχεδιάζει και υλοποιεί με συνέπεια ποικίλες δράσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση των παραδόσεων, της γλώσσας και του πολιτισμού της Ελλάδας.

Με το βλέμμα στραμμένο στις επερχόμενες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο (και ανακοινώθηκε μόλις) ο πλούσιος απολογισμός της πενταετίας 2021-2025.

