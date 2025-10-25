Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Ο δήμος Αθηναίων σφράγισε το μπαρ

Σφραγίστηκε για χρονικό διάστημα έως και 60 ημερών το μπαρ στο Γκάζι, κατόπιν απόφασης του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, μετά τον θάνατο 16χρονης, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων, η Δημοτική Αστυνομία επέδωσε στις 8 το βράδυ του Σαββάτου την απόφαση για τη σφράγιση του καταστήματος και προχώρησε σε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

Σε δήλωσή του, ο κ. Δούκας ανέφερε πως «το μαγαζί σφραγίστηκε σε χρόνο ρεκόρ. Η ασφάλεια και η υγεία των νέων παιδιών είναι για εμάς προτεραιότητα. Γι’ αυτό και προχωρήσαμε με πολύ γρήγορες διαδικασίες στη σφράγιση του εν λόγω καταστήματος, για το μέγιστο χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει ο νόμος. Ελπίζω ότι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος, θα πράξουν ανάλογα».

Η ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων

«Με απόφαση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, σφραγίστηκε για χρονικό διάστημα έως και 60 ημερών το bar στο Γκάζι, το οποίο σέρβιρε παράνομα αλκοόλ σε ανήλικη, με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό πως ο κ. Δούκας είχε δώσει εντολή «να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος».

«Για τη σημερινή αρχή του δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη» πρόσθεσε και συμπλήρωσε: «Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα».

Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Από τις τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να προκύψουν οι απαντήσεις σχετικά με τα ακριβή αίτια θανάτου της 16χρονης στο Γκάζι, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Βάσει της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος της 16χρονης αποδίδεται σε πνευμονικό οίδημα, ωστόσο μόνο οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις πρόκειται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια.

Τι ανέφεραν φίλοι της

Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων της 16χρονης στον τηλεοπτικό σταθμό Star, η παρέα της ανήλικης είχε επισκεφθεί δύο διαφορετικούς χώρους διασκέδασης. Νωρίτερα, η 16χρονη είχε επισκεφθεί φιλικό σπίτι.

Βάσει των ίδιων μαρτυριών, η παρέα κατανάλωσε αλκοόλ κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 16χρονη αισθάνθηκε δυσφορία στον τελευταίο χώρο διασκέδασης και βγήκε έξω από μαγαζί, ενώ λίγο αργότερα κατέρρευσε στα σκαλιά διπλανής πολυκατοικίας.

Φίλη της 16χρονης ανέφερε ότι πως «το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το ‘Σ’ αγαπώ’» και ακολούθως η ανήλικη λιποθύμησε.