Γκάζι: Εντολή Δούκα να σφραγιστεί το κλαμπ μετά τον θάνατο της 16χρονης

Εντολή «να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος» έδωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μετά τον θάνατο 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

«Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το μπαρ που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα» ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Δούκας.

«Για τη σημερινή αρχή του δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη» πρόσθεσε και συμπλήρωσε:

«Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα».

Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Από τις τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να προκύψουν οι απαντήσεις σχετικά με τα ακριβή αίτια θανάτου της 16χρονης στο Γκάζι, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Βάσει της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος της 16χρονης αποδίδεται σε πνευμονικό οίδημα, ωστόσο μόνο οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις πρόκειται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια.

Τι ανέφεραν φίλοι της

Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων της 16χρονης στον τηλεοπτικό σταθμό Star, η παρέα της ανήλικης είχε επισκεφθεί δύο διαφορετικούς χώρους διασκέδασης. Νωρίτερα, η 16χρονη είχε επισκεφθεί φιλικό σπίτι.

Βάσει των ίδιων μαρτυριών, η παρέα κατανάλωσε αλκοόλ κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 16χρονη αισθάνθηκε δυσφορία στον τελευταίο χώρο διασκέδασης και βγήκε έξω από μαγαζί, ενώ λίγο αργότερα κατέρρευσε στα σκαλιά διπλανής πολυκατοικίας.

Φίλη της 16χρονης ανέφερε ότι πως «το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το ‘Σ’ αγαπώ’» και ακολούθως η ανήλικη λιποθύμησε.