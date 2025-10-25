Logo Image

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη καταζητούμενος για προπαγάνδα υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη καταζητούμενος για προπαγάνδα υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης

Ο 35χρονος αλλοδαπός συνελήφθη χθες, Παρασκευή, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Συνελήφθη στην περιοχή των Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης 35χρονος, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από άλλη χώρα για προπαγάνδα υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης και άλλα αδικήματα.

Ο 35χρονος αλλοδαπός συνελήφθη χθες, Παρασκευή, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης με εντολή προσωρινής σύλληψης από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.

Ένταλμα από άλλη χώρα

Είχε προηγηθεί αίτημα αλλοδαπής Εισαγγελίας Πρωτοδικών και δυνάμει εντάλματος σύλληψης για τα αδικήματα της ληστείας, εξύβρισης, αντίστασης, και διεξαγωγής προπαγάνδας υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης.

