«Λαύριο» και «Συννεφούλα» με δάκρυα στα μάτια στη Μητρόπολη Αθηνων για τον Διονύση Σαββόπουλο (βίντεο)

Κοινωνία

«Λαύριο» και «Συννεφούλα» με δάκρυα στα μάτια στη Μητρόπολη Αθηνων για τον Διονύση Σαββόπουλο (βίντεο)

Μία υπέροχη όσο και συγκλονιστική στιγμή

Με το «τι έπαιξα στο Λαύριο» (ίσως πιο γνωστό ως ‘δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά’) και τη «Συννεφούλα», παιανιζόμενα από τη μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, με την οποία ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε ουκ ολίγες φορές συνεργαστεί  –όπως στην θαυμάσια συναυλία του 2012 όπου ερμήνευσε Χατζιδάκι) η σορός του σπουδαίου τραγουδοποιού οδηγήθηκε εκτός Μητρόπολης προκειμένου να ακολουθήσει η ταφή στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Το σκηνικό ήταν συγκλονιστικό, καθώς ο κόσμος σιγοτραγουδούσε με δάκρυα στα μάτια και χειροκροτώντας ρυθμικά.

Λίγο αργότερα, καθώς η πομπή ξεκινούσε προς το Α’ Νεκροταφείο, η μπάντα ξεκίνησε να παίζει «Μη μιλάς άλλο γι’ αγάπη».

Με τον κόσμο να ακολουθεί.

Ο Διονύσης τα είχε κατάφερε ξανά…

