Καλλιθέα: Βίντεο από τον 50χρονο να χαρακώνει αυτοκίνητο με μαχαίρι

Αιματηρό επεισόδιο τα ξημερώματα στην Καλλιθέα, μεταξύ ενός άνδρα, που κρατούσε μαχαίρι και προκαλούσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και δυο αστυνομικών

Βίντεο-ντοκουμέντο από την Καλλιθέα αποτυπώνει τη στιγμή που 50χρονος, ο οποίος συνελήφθη αφού συνεπλάκη με αστυνομικούς που τον εντόπισαν να προκαλεί φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα με μαχαίρι, χαράσσει την πόρτα σταθμευμένου οχήματος στη λεωφόρο Θησέως, στη συμβολή με την οδό Σπάρτης.

Στο βίντεο, που παρουσιάζει η ΕΡΤ, διακρίνεται ο 50χρονος γύρω στις 3:15 τα ξημερώματα να κινείται ύποπτα στη συμβολή Περικλέους και Μεταμορφώσεως, από όπου ξεκίνησε η πορεία του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα κινήθηκε προς την Θησέως, εκεί όπου επιχείρησαν να τον ελέγξουν οι αστυνομικοί.

Όμως εκείνος, στην προσπάθεια των αστυνομικών να τον σταματήσουν, επιτέθηκε τρεις φορές στον ένα από τους αστυνομικούς (τον συνοδηγό του οχήματος), τραυματίζοντάς τον στον αριστερό βραχίονα. Έπειτα προσπάθησε να ακινητοποιήσει τον 50χρονο ο οδηγός του περιπολικού πυροβολώντας δύο φορές, τραυματίζοντας τον δράστη στο δεξί του πόδι.

Σε άλλο βίντεο, που εξασφάλισε ο τηλεοπτικός σταθμός ANT1, διακρίνεται η σύλληψη του δράστη.

Και οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στη συνέχεια με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία. Ο αστυνομικός νοσηλεύεται στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο και ο 50χρονος στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Αμφότεροι είναι εκτός κινδύνου.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με την δημόσια τηλεόραση, σε βάρος του 50χρονου εκκρεμούσε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Αθηνών, που διερευνά πλήρως τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν η επίθεση σε βάρος του αστυνομικού και η βολή ακινητοποίησης στη Θησέως.

