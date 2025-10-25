Logo Image

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για κλοπές αυτοκινήτων και κοσμημάτων

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για κλοπές αυτοκινήτων και κοσμημάτων

Nikos Libertas / SOOC

Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες έξι περιπτώσεων κλοπών κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου του 2024.

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων που κατηγορούνται για κλοπές αυτοκινήτων, κοσμημάτων και χρηματικών ποσών σε περιοχές της Νέας Μηχανιώνας, της Επανομής της Πυλαίας και της Καλαμαριάς προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για άτομα ηλικίας από 15 έως 28 ετών, τα οποία ταυτοποίησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού ως δράστες έξι περιπτώσεων κλοπών κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου του 2024.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έκλεψαν δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, χρυσαφικά-τιμαλφή και το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες κατά περίπτωση για διακεκριμένες κλοπές, εγκληματική οργάνωση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube