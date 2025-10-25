ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβάθμιση κατηγορητηρίου για τον λογιστή – Συνεχίζονται οι απολογίες για την υπόθεση

Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο για τον λογιστή ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά την αξιολόγηση των ευρημάτων που εντόπισαν οι διωκτικές αρχές στο σπίτι του 54χρονου λογιστή, ο οποίος αρχικά θεωρήθηκε ως συνεργαζόμενος με υποβοηθητικό ρόλο στην εγκληματική ομάδα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναβάθμισε την κατηγορία σε βάρος του. Πλέον ο κατηγορούμενος διώκεται για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βαθμό κακουργήματος.

Η αλλαγή της κατηγορίας για τον 54χρονο, ήρθε καθώς στο σπίτι του εντοπίστηκαν προϊόντα γνωστών οίκων ειδών πολυτελείας, όπως ρολόγια, τσάντες κλπ, ευρήματα που κατά τους εισαγγελείς καταδεικνύουν ενεργή και κομβικής σημασίας εμπλοκή του κατηγορούμενου στην λειτουργία της οργάνωσης.

Κατά την απολογία του την ερχόμενη Δευτέρα, ο κατηγορούμενος θα δώσει εξηγήσεις για όσα εντοπίστηκαν στο σπίτι του, ενώ πρέπει να δικαιολογήσει τον τρόπο απόκτησης μιας σειράς πολυτελών ειδών αλλά και ταξίδια στο εξωτερικό.

Συνεχίζονται οι απολογίες για την υπόθεση

Σήμερα οδηγούνται σε απολογίες άλλοι δώδεκα κατηγορούμενοι στην υπόθεση, ενώ η θεωρούμενη, κατά τη δικογραφία, ηγετική ομάδα αναμένεται να οδηγηθεί στο ανακριτικό γραφείο αύριο Κυριακή.

Πρόκειται για 38χρονο από τα Γιαννιτσά, που του αποδίδεται ρόλος αρχηγού, τον πατέρα και την σύζυγό του, αλλά και 36χρονο υπάλληλο σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων για επιδοτήσεις, από την Κρήτη.

Ο 38χρονος «αρχηγός», σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε αποκτήσει ως υπεύθυνος έργου σε πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων και έτσι μπορούσε να εντοπίζει και ακολούθως να εκμεταλλεύεται μέσω του μηχανισμού της ομάδας που φέρεται να σχημάτισε, επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια σε περιοχές της επικράτειας που δεν δηλώνονταν από κάποιον.

Χθες η απολογητική διαδικασία ολοκληρώθηκε με την απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα να αφεθούν ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους, κάποιοι εξ’ αυτών, οι 11 πρώτοι κατηγορούμενοι που βρέθηκε στο ανακριτικό γραφείο. Πρόκειται για πρόσωπα που τους αποδίδεται μικρότερη συμμετοχή στην οργάνωση, οι οποίοι εισέπραξαν ποσά επιδοτήσεων που δεν ξεπερνούν τα χίλια ευρώ. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές ακινήτων σε ψευδείς δηλώσεις στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.).