Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο (φωτογραφίες)

Κοινωνία

Dimitris Kapantais / SOOC

Στις 13:00 είναι προγραμματισμένη η εξόδιος ακολουθία

Άνθρωποι όλων των ηλικιών προσέρχοται από τις πρώτες πρωινές ώρες στο παρεκκλήσι της Ιεράς Μητρόπολης Αθηνών, για να αποχαιρετήσουν τον Διονύση Σαββόπουλο, η σορός του οποίου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα από τις 8:30 το πρωί.

Λίγο μετά τις 12:00 η σορός του μεταφέρθηκε από το κενοτάφιο στη Μητρόπολη Αθηνών για να ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 13:00 και θα ακολουθήσει ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Επικήδειους θα εκφωνήσουν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και στενή φίλη του Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο αγαπημένος του Αλέξης Κυριτσόπουλος που φιλοτεχνούσε τα υπέροχα εξώφυλλα των δίσκων του, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης αλλά και ο προσωπικός του γιατρός ο οποίος στάθηκε στο πλευρό του σε όλη τη διάρκεια της πενταετούς μάχη του με τον καρκίνο.

Υπενθυμίζεται ότι ο μεγάλος καλλιτέχνης έφυγε από την ζωή την Τρίτη 21 Οκτωβρίου σε ηλικία 80 ετών.

Intime News/ ΚΑΜΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Intime News/ ΚΑΜΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Dimitris Kapantais / SOOC
Intime News/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Intime News/ ΚΑΜΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Intime News/ ΚΑΜΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Dimitris Kapantais / SOOC
Intime News/ ΚΑΜΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
EUROKINISSI
Διονύσης Σαββόπουλος- κηδεία
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

