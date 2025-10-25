Aντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής: Πώς «θωρακίζεται» η Περιφέρεια από τον Κηφισό μέχρι τα «κρυφά» μικρορέματα

Σε πλήρη εξέλιξη έχει θέσει η Περιφέρεια Αττικής ένα ολομέτωπο σχέδιο δράσης για την αντιπλημμυρική θωράκισή της.

«Η αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής είναι μια μεγάλη, διαρκής προσπάθεια που απαιτεί σχέδιο, συνέπεια και συνεργασία» επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, προσθέτοντας: «Με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης μας απέναντι στους πολίτες, εργαζόμαστε καθημερινά μαζί με την Πολιτεία, την Αυτοδιοίκηση και την επιστημονική κοινότητα, για να δώσουμε βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο.

Με κεντρικό άξονα τον Κηφισό και τα εκατοντάδες «κρυφά» ρέματα (700, πριν την εκτεταμένη αστικοποίηση) εντός της περιμέτρου της, στόχος της Περιφέρειας είναι να παρεμβαίνει άμεσα με πρωτεραιοποιημένα έργα και δράσεις. Με ανακατασκευές και νέες υποδομές γίνεται προσπάθεια να εξαλειφούν σταδιακά τα τρωτά σημεία, που δοκιμάζονται από την κακοκαιρία, με τα γνωστά και ορισμένες φορές επώδυνα αποτελέσματα των πλυμμηρικών φαινομένων.

Έτσι ενεργοποιεί παλιές μελέτες και καθυστερημένα έργα, με στόχο να προστατεύσει ζωές, περιουσίες και πόλεις που για χρόνια έμεναν απροστάτευτες. Από τον καθαρισμό του Κηφισού και των ρεμάτων ως τις νέες παρεμβάσεις απορροής, η Αττική προσπαθεί να σταθεί πιο έτοιμη απέναντι στην κλιματική κρίση και στα ακραία φαινόμενα που προμηνύουν δύσκολους χειμώνες.

Οι παρεμβάσεις

Στόχος, όπως επισημαίνουν παράγοντες της Περιφέρειας, είναι η συνολική αναχαίτιση των πλημμυρικών κινδύνων μέσα από έργα που εκτείνονται από τους καθαρισμούς και τη διαμόρφωση εκροών έως τις υπογειοποιήσεις αγωγών και την αποκατάσταση φυσικών διαδρομών των ποταμών. «Η πρωτεύουσα –με τις χρόνιες παθογένειες του άναρχου δομημένου περιβάλλοντος και την κάλυψη ρεμάτων– επιχειρεί να σταθεί πλέον θωρακισμένη απέναντι στα νέα, εντεινόμενα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης, που κάθε χρόνο δοκιμάζουν αντοχές, υποδομές και κοινωνική συνοχή».

Με στοχευμένες παρεμβάσεις σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές ή προηγούμενες κακοκαιρίες –και ιδιαίτερα σε ευάλωτες ζώνες– η Περιφέρεια προχωρά σε έργα που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και των 66 Δήμων με προτερεοποίηση τους σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας. «ενώ παράλληλα εφαρμόζεται ολιστική στρατηγική πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό πολιτικής προστασίας», υπενθυμίζει ο περιφερειάρχης.

Ενδεικτικά ορισμένα κομβικής σημασίας έργα είναι:

Ο καθαρισμός του κλειστού τμήματος του Κηφισού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Τον Σεπτέμβριο απομακρύνθηκαν 6.255 μ3 φερτών υλικών, (Χώματα, πέτρες και θραύσματα σκυροδέματος), και μεταφέρθηκαν σε χώρους διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Σημειώνεται ότι κατά τον καθαρισμό που διενεργήθηκε το 2024 – για πρώτη φορά μετά από 20 και πλέον χρόνια- απομακρύνθηκαν 24.400 μ3.

κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Τον Σεπτέμβριο απομακρύνθηκαν 6.255 μ3 φερτών υλικών, (Χώματα, πέτρες και θραύσματα σκυροδέματος), και μεταφέρθηκαν σε χώρους διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Σημειώνεται ότι κατά τον καθαρισμό που διενεργήθηκε το 2024 – για πρώτη φορά μετά από 20 και πλέον χρόνια- απομακρύνθηκαν 24.400 μ3. Η διευθέτηση του ρέματος Κόρμπι του οποίου η ασυγκράτητη ροή βρόχινου νερού συχνά προκαλούσε μεγάλες καταστροφές στον αστικό ιστό των παρακείμενων δήμων Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης και Κρωπίας. Λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, επί 35 και πλέον έτη παρέμενε στις καλένδες. Οι προηγούμενες Περιφερειακές Αρχές συμβασιοποίησαν το έργο αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν οι επιμέρους τεχνικές μελέτες. Μετά από παρέμβαση του περιφερειάρχη Ν. Χαρδαλιά ξεπεράστηκαν οι δυσκολίες, εκπονήθηκαν οι μελέτες και ξεκίνησε η διευθέτηση, με χρόνο περάτωσης τις αρχές του 2027. Σε συνολικό μήκος 2.840 μ. του ρέματος (στο ύψος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, έως την εκβολή του, στην παραλία της Βάρκιζας). Η σχετική δαπάνη ύψους 26 εκατ. ευρώ εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 .

του οποίου η ασυγκράτητη ροή βρόχινου νερού συχνά προκαλούσε μεγάλες καταστροφές στον αστικό ιστό των παρακείμενων δήμων Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης και Κρωπίας. Λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, επί 35 και πλέον έτη παρέμενε στις καλένδες. Οι προηγούμενες Περιφερειακές Αρχές συμβασιοποίησαν το έργο αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν οι επιμέρους τεχνικές μελέτες. Μετά από παρέμβαση του περιφερειάρχη Ν. Χαρδαλιά ξεπεράστηκαν οι δυσκολίες, εκπονήθηκαν οι μελέτες και ξεκίνησε η διευθέτηση, με χρόνο περάτωσης τις αρχές του 2027. Σε συνολικό μήκος 2.840 μ. του ρέματος (στο ύψος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, έως την εκβολή του, στην παραλία της Βάρκιζας). Η σχετική δαπάνη ύψους 26 εκατ. ευρώ εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 . Τα έργα του Ιλισού όπου ανακατασκευάζονται τρεις γέφυρες. Τέθηκε σε προτεραιότητα από τον περιφερειάρχη καθώς σε κάθε ισχυρή νεροποντή στα Νότια Προάστια, ο Ιλισός «φούσκωνε», κατακλύζοντας την παραλιακή Λ. Ποσειδώνος και τους παρακείμενους δρόμους της Καλλιθέας και του Μοσχάτου θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές και τις περιουσίας χιλιάδων κατοίκων.

Το έργο προϋπολογισμού 12,8 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται από το υπουργείο Εσωτερικών και την Περιφέρεια ενώ οι παρεμβάσεις κινούνται, σε δύο άξονες: Εκβάθυνση και καθαρισμός της κοίτης από φερτά υλικά, μπάζα και άλλα εμπόδια που μειώνουν τη, απορροή των υδάτων. Ανακατασκευή τριών γεφυρών, οι οποίες έχουν παρουσιάσει στο παρελθόν σοβαρά προβλήματα παροχετευτικότητας.

Ως προς τον δεύτερο άξονα, προβλέπεται μεταξύ άλλων η αντικατάσταση της παλαιάς γέφυρας από μια νέα οδική γέφυρα, ενώ στον χώρο ανάπλασης θα κατασκευαστεί και νέα γέφυρα αστικού περιπάτου η οποία θα αναβαθμίσει και τον περιβάλλοντα χώρο. Σημειώνεται ότι η αντικατάσταση κρίθηκε απαραίτητη, καθώς η γέφυρα βρίσκεται στο σημείο εκβολής και «στραγγαλίζει» την παροχετευτική ικανότητα του Ιλισού

όπου ανακατασκευάζονται τρεις γέφυρες. Τέθηκε σε προτεραιότητα από τον περιφερειάρχη καθώς σε κάθε ισχυρή νεροποντή στα Νότια Προάστια, ο Ιλισός «φούσκωνε», κατακλύζοντας την παραλιακή Λ. Ποσειδώνος και τους παρακείμενους δρόμους της Καλλιθέας και του Μοσχάτου θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές και τις περιουσίας χιλιάδων κατοίκων. Το έργο προϋπολογισμού 12,8 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται από το υπουργείο Εσωτερικών και την Περιφέρεια ενώ οι παρεμβάσεις κινούνται, σε δύο άξονες: Εκβάθυνση και καθαρισμός της κοίτης από φερτά υλικά, μπάζα και άλλα εμπόδια που μειώνουν τη, απορροή των υδάτων. Ανακατασκευή τριών γεφυρών, οι οποίες έχουν παρουσιάσει στο παρελθόν σοβαρά προβλήματα παροχετευτικότητας. Ως προς τον δεύτερο άξονα, προβλέπεται μεταξύ άλλων η αντικατάσταση της παλαιάς γέφυρας από μια νέα οδική γέφυρα, ενώ στον χώρο ανάπλασης θα κατασκευαστεί και νέα γέφυρα αστικού περιπάτου η οποία θα αναβαθμίσει και τον περιβάλλοντα χώρο. Σημειώνεται ότι η αντικατάσταση κρίθηκε απαραίτητη, καθώς η γέφυρα βρίσκεται στο σημείο εκβολής και «στραγγαλίζει» την παροχετευτική ικανότητα του Ιλισού Το αντιπλημμυρικό στο Πάτημα Βριλησσίων που έχει περιληφθεί στα 280 έργα της θητείας της Διοίκησης της Περιφέρειας και θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2026. Αφορά στην κατασκευή δικτύων αγωγών αποχέτευσης ομβρίων και συστημάτων (δεξαμενών) ανάσχεσης υδάτων στην περιοχή η οποία ταλαιπωρείται επί δεκαετίες με πλημμύρες και καταστροφές.

«Ιδιαίτερο βάρος σε Ανατολική και Δυτική Αττική»

Όπως υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Νίκος Χαρδαλιάς «Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στην αντιπλημμυρική θωράκιση της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, καθώς πρόκειται για δύο περιοχές που έχουν πληγεί σφοδρά στο παρελθόν από έντονες βροχοπτώσεις, ενώ μετά τις μεγάλες πυρκαγιές του 2021 και του 2024, το έδαφος έχει αποψιλωθεί σε σημαντικό βαθμό, με αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό του πλημμυρικού κινδύνου».

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρει, στη Δυτική Αττική η Περιφέρεια Αττικής έχει προχωρήσει στις παρακάτω δράσεις:

Εκτενής καθαρισμός όλων των ρεμάτων με προϋπολογισμό 8.000.000Euro που είναι σε εξέλιξη.

Σε εξέλιξη είναι και ο καθαρισμός φρεατίων σε όλο το κεντρικό οδικό δίκτυο της Δυτικής Αττικής, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ.

Έχει εξασφαλιστεί συνολική χρηματοδότηση 11,4 εκατ. ευρώ από διαφορετικά χρηματοδοτικά πρωτόκολλα για την εκπόνηση μελετών διευθέτησης, οριοθέτησης, εκτροπής και ανάσχεσης ομβρίων στις περιοχές της Κινέτας, της Νέας Περάμου, της Μάνδρας, των Βιλίων και των Μεγάρων.

Επιπροσθέτως, η Περιφέρεια Αττικής συνδράμει στην αστυνόμευση των ρεμάτων της Δυτικής Αττικής με 238.080,00 ευρώ

Στην Ανατολική Αττική υλοποιούνται ή βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης τα παρακάτω:

Έργα καθαρισμού και οριοθέτησης ρεμάτων, καθώς και παροχέτευσης όμβριων, συνολικού ύψους 28 εκατ. ευρώ.

Εκπονούνται μελέτες για αντιπλημμυρικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 4,7 εκατ. ευρώ.

Βρίσκονται σε διαδικασία δημοπράτησης τα έργα θωράκισης του παλαιού Οικισμού Αχαρνών, προϋπολογισμού 28 εκατ. ευρώ, καθώς και του δικτύου όμβριων στο Πανόραμα Βούλας, ύψους 3,4 εκατ. ευρώ.

Σε διαδικασία ωρίμανσης βρίσκονται έργα διευθέτησης ρεμάτων και κατασκευής αγωγών και συλλεκτήρων όμβριων, με συνολικό προϋπολογισμό 22,3 εκατ. ευρώ.

Στις χωρικές Περιφέρειες Πειραιά και Νήσων, η Περιφέρεια Αττικής έχει προβεί στις παρακάτω δράσεις:

Βρίσκονται υπό κατασκευή έργα δικτύο ομβρίων στους Δήμους Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Περάματος, συνολικού προϋπολογισμού 11,6 εκατ. ευρώ.

Πραγματοποιούνται τακτικοί εκτεταμένοι καθαρισμοί ρεμάτων σε όλα τα νησιά της Αττικής και όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, με συνολικό προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ, καθώς και καθαρισμοί φρεατίων κατά μήκος του κεντρικού οδικού δικτύου των ίδιων περιοχών, ύψους 650.000 ευρώ

Βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 2,1 εκατ. ευρώ

Υπό δημοπράτηση βρίσκονται έργα κατασκευής δικτύου ομβρίων ύψους 11,6 εκατ. ευρώ, καθώς και το μεγάλο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στις οδούς Χαλκίδος και Βαλαωρίτου στον Πειραιά, προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ

Τέλος στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας βρίσκονται προς εξέταση μελέτες Δήμων συνολικού κόστους 67 εκατ. ευρώ, προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα ένταξής τους σε χρηματοδοτικά πρωτόκολλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ