Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν το Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025.
Δείτε τα αναλυτικά εδώ.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: «Στην… κατάψυξη τα όρια συνταξιοδότησης»
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: «Ένας έφηβος κάθε μέρα λιπόθυμος στο “Παίδων” ! »
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ»
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: «Τα 14 SOS για μεταβιβάσεις, γονικές παροχές»
ΕΣΤΙΑ: «Ποιοί δολοφονούν τήν εθνική μνήμη»
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: «ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ»
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Χαμένοι στην “ενημέρωση” των social media οι Ελληνες»
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: «Αναβρασμός για αγωνιστική κλιμάκωση απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική»
ΤA NEA Σαββατοκύριακο: «ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ ΚΑΙ ΜΙΑ…ΠΑΓΙΔΑ»
ΚONTRA: «ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ»
Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: «Ο Άγνωστος Πόλεμος στη ΝΔ »