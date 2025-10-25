Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν το Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025.

Δείτε τα αναλυτικά εδώ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: «Στην… κατάψυξη τα όρια συνταξιοδότησης»

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: «Ένας έφηβος κάθε μέρα λιπόθυμος στο “Παίδων” ! »

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: «Τα 14 SOS για μεταβιβάσεις, γονικές παροχές»

ΕΣΤΙΑ: «Ποιοί δολοφονούν τήν εθνική μνήμη»

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: «ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ»

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Χαμένοι στην “ενημέρωση” των social media οι Ελληνες»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: «Αναβρασμός για αγωνιστική κλιμάκωση απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική»

ΤA NEA Σαββατοκύριακο: «ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ ΚΑΙ ΜΙΑ…ΠΑΓΙΔΑ»

ΚONTRA: «ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ»

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: «Ο Άγνωστος Πόλεμος στη ΝΔ »