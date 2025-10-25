Καλλιθέα: 50χρονος που χάραζε αυτοκίνητα με μαχαίρι συνεπλάκη με αστυνομικούς – Δύο τραυματίες

Σοβαρό περιστατικό με τραυματισμό δύο αστυνομικών σημειώθηκε το πρωί στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αστυνομικοί περιπολικού της άμεσης δράσης εντόπισαν τον 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος προκαλούσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα με μαχαίρι.

Στη συνέχεια ο 50χρονος δράστης επιτέθηκε με μαχαίρι επανειλημμένα σε βάρος των αστυνομικών, με συνέπεια τον τραυματισμό του ενός αστυνομικού στον αριστερό βραχίονα.

Ο δεύτερος αστυνομικός, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω επίθεση, προέβη σε βολή ακινητοποίησης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του δράστη στο δεξί κάτω άκρο.

Στο σημείο του περιστατικού παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στους δυο τραυματίες, το δράστη και τον αστυνομικό, ενώ διενεργείται προανάκριση για το περιστατικό.