Πόλεμος στην Ουκρανία: Κοντά σε διπλωματική λύση ΗΠΑ και Ρωσία, λέει ο απεσταλμένος του Πούτιν – Η σημαντική κίνηση του Ζελένσκι

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία δήλωσε ότι πιστεύει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία βρίσκονται κοντά σε διπλωματική λύση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Πιστεύω ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ και η Ουκρανία στην πραγματικότητα βρίσκονται αρκετά κοντά σε διπλωματική λύση, δήλωσε στις 24 Οκτωβρίου ο Κιρίλ Ντμίτριεφ. «Ήταν σημαντική κίνηση του προέδρου (της Ουκρανίας Βολοντίμιρ) Ζελένσκι το ότι αναγνώρισε πλέον ότι το ζήτημα είναι οι γραμμές των μετώπων», πρόσθεσε.

«Ξέρετε, η προηγούμενη θέση του ήταν πως η Ρωσία πρέπει να φύγει (από την ουκρανική επικράτεια) εντελώς, επομένως (…) νομίζω πως είμαστε αρκετά κοντά σε διπλωματική λύση που μπορεί να κλειστεί», εξήγησε.

Ο Ντμίτριεφ επιβεβαίωσε νωρίτερα ότι βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για προγραμματισμένη συνάντησή του με Αμερικανούς αξιωματούχους. Δεν διευκρίνισε με ποιον θα συναντηθεί.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, θα συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, στο Μαϊάμι στις 25 Οκτωβρίου. Το TASS ανέφερε ότι ο Ντμίτριεφ δήλωσε ότι θα συναντηθεί και με άλλα άτομα, χωρίς να τα κατονομάσει.

Αναφερόμενος στην προβλεπόμενη συνάντηση των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας στη Βουδαπέστη, είπε πως δεν ακυρώθηκε, αλλά αναβλήθηκε και αναμένει πως θα γίνει σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Παρά την εξέλιξη αυτή και την ανακοίνωση νέων αμερικανικών κυρώσεων, ο Ντμίτριεφ διαβεβαίωσε πως ο διάλογος της Ουάσιγκτον με τη Μόσχα συνεχίζεται.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε στις 22 Οκτωβρίου ότι επέβαλε κυρώσεις σε δύο ενεργειακούς κολοσσούς της Ρωσίας, τις Rosneft και LUKoil, των οποίων οι εξαγωγές συμβάλλουν σημαντικά στα ταμεία του Κρεμλίνου.

Ο Ντμίτριεφ ανέφερε πάντως ότι οι κυρώσεις δεν αποτελούν τόσο μεγάλο ζήτημα, λέγοντας στο CNN ότι ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία δεν θα ενεργήσει ποτέ υπό πίεση και ότι οι κυρώσεις θα οδηγήσουν σε υψηλότερες τιμές βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Ρωσία απλώς θα πουλάει λιγότερο πετρέλαιο σε υψηλότερη τιμή.

«Πιστεύω λοιπόν ότι το πραγματικό ζήτημα είναι πώς να συνεχίσουμε έναν διάλογο, πώς να επιτύχουμε μια ειρηνική επίλυση της κρίσης, έχοντας παράλληλα ρεαλιστικές λύσεις αντί να προτείνουμε μη ρεαλιστικά πράγματα», δήλωσε ο Ντμίτριεφ.

Όταν ρωτήθηκε γιατί ο Πούτιν αρνείται να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός και να «παγώσουν» οι εχθροπραξίες στη σημερινή γραμμή του μετώπου, ο Ντμίτριεφ απάντησε ότι η Ρωσία δεν θέλει απλώς κατάπαυση του πυρός αλλά μια οριστική λύση στη σύγκρουση. Για τον ίδιο, η κατάπαυση του πυρός μπορεί να παραβιαστεί ανά πάσα ώρα ή να αξιοποιηθεί από τα αντιμαχόμενα μέρη για να επανεξοπλιστούν.

