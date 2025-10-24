Κορωπί: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας διώκεται ο 50χρονος που ξυλοκόπησε τη γυναίκα του

Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες βρίσκεται ο 50χρονος άνδρας που επιτέθηκε με ακραία αγριότητα στη 40χρονη σύζυγό του, μέσα στο σπίτι τους στο Κορωπί. Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης από τον Εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος καλείται πλέον να λογοδοτήσει για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για πρόκληση σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου, αφού φέρεται να έχει χτυπήσει και ένα από τα παιδιά του.

Ο 50χρονος οδηγήθηκε ενώπιον των Αρχών χωρίς να συνοδεύεται από δικηγόρο. Η υπόθεση περνά τώρα στα χέρια Ανακριτή, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί επισήμως.

Η 40χρονη γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Ο δράστης προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές – «Μίλησε» ο 4χρονος γιος

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο άνδρας αρχικά επιχείρησε να παρουσιάσει το περιστατικό ως ατύχημα. Κάλεσε την Άμεση Δράση υποστηρίζοντας ότι βρήκε τη σύζυγό του αιμόφυρτη, ενώ επικοινώνησε και με την παιδική δομή όπου φοιτούν τα παιδιά τους, ζητώντας να τα παραλάβουν.

Ωστόσο, η εικόνα που περιέγραψε η υπεύθυνη του παιδικού σταθμού δεν ταίριαζε με αυτήν ενός «αιφνίδιου συμβάντος»: το σπίτι ήταν καθαρό, χωρίς ίχνη πάλης, πέρα από μεγάλες κηλίδες αίματος στο χώρο.

Η αλήθεια αποκαλύφθηκε σχεδόν αμέσως. Ο τετράχρονος γιος του ζευγαριού, παρόντας στο περιστατικό, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς:

«Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά».

Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ενώ τα δύο παιδιά οδηγήθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων μέχρι να αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει την προσωρινή επιμέλειά τους.

Ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας – Ενδείξεις κακοποίησης πριν την επίθεση

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι ο 50χρονος είχε επιδείξει επιθετική συμπεριφορά και τις προηγούμενες ημέρες. Μαρτυρίες καταγράφουν πως, τρεις ημέρες πριν το βίαιο περιστατικό, είχε κλειδώσει τη γυναίκα του έξω από το σπίτι μαζί με ένα από τα παιδιά.

Γείτονες σημειώνουν ότι η σύζυγος φαινόταν συχνά στεναχωρημένη και πιεσμένη, αλλά απέφευγε να μιλά για όσα βίωνε, κάτι που συχνά παρατηρείται σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Σημαντικό στοιχείο είναι πως ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί ξανά το 2023 για ενδοοικογενειακή βία εναντίον της ίδιας γυναίκας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, ΕΡΤ