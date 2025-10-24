ΟΠΕΚΕΠΕ: Από το «χωράφι» στο ΑΤΜ – Πώς «ξέπλεναν» το παράνομο χρήμα

Πολυπλόκαμο, δαιδαλώδες, «ευρηματικό» και με νότες πολυτελούς βίου αποδεικνύεται το δίκτυο, μέσα από το οποίο η εγκληματική οργάνωση «ξέπλενε» τα χρήματα που απομυζούσε από τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η λειτουργία της οργάνωσης ήταν στημένη ως εξής:

Ο (ηλικίας 38 ετών) φερόμενος ως αρχηγός της, είχε αναλάβει τον εντοπισμό ανεκμετάλλευτων αγροτεμαχίων και βοσκότοπων σε όλη την επικράτεια.

Κατόπιν αναλάμβανε το κύκλωμα να προχωρήσει στις ψευδείς δηλώσεις, ζητώντας υπέρογκα ποσά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά την έγκριση των ψευδών αιτήσεων, τα ποσά των επιδοτήσεων κατετίθεντο σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Αυτοί ανήκαν είτε στα μέλη της οργάνωσης είτε σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων, των οποίων η χρήση είχε παραχωρηθεί (προφανώς με το αζημίωτο) σε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης

Κάποια στιγμή, τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ εκταμιεύονταν. Ο 38χρονος αρχηγός, τα συγκέντρωνε σταδιακά, ζητώντας από τα μέλη του κυκλώματος να του τα επιστρέψουν

είτε με ηλεκτρονικές μεταφορές

είτε με αναλήψεις σε μετρητά.

Συχνά, μάλιστα, ήταν οι ίδιοι οι δικαιούχοι των λογαριασμών που έκαναν τις αναλήψεις από τα ΑΤΜ και του παρέδιδαν τα μετρητά.

Πώς δεν εντοπίζονταν οι συναλλαγές

Για να μην εντοπίζονται οι συναλλαγές, η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε συγκεκριμένη πρακτική.

Αρχικά, τα ποσά χωρίζονταν σε μικρότερες καταθέσεις (συνήθως κάτω 9.000 ευρώ) και σε κατατετμημένους λογαριασμούς, ώστε να μην «πιάνονται» από τα τραπεζικά «φίλτρα» υψηλών (ή αφύσικα υψηλών) συναλλαγών.

Στη συνέχεια γίνονταν πολλαπλές μεταφορές μεταξύ λογαριασμών μελών, συγγενών και συνεργαζόμενων προσώπων. Έτσι, τα χρήματα «διαλύονταν» σε φαινομενικά άσχετες κινήσεις (αναφέρεται και στο κατηγορητήριο ως δομημένες συναλλαγές).

Αφού είχαν κατακερματιστεί, τα χρήματα διοχετεύονταν σε μια σειρά φαινομενικά νόμιμες δαπάνες. Το μεγαλύτερο μέρος των παράνομων ποσών «νομιμοποιούνταν» μέσω στοιχηματικών εταιρειών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, μόνο στους λογαριασμούς του αρχηγού καταγράφονται πιστώσεις ύψους 3,49 εκατ. ευρώ από στοιχηματικές εταιρείες και χρεώσεις 3,11 εκατ. ευρώ προς αυτές.

Fendi, Prada, Gucci

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι αρχηγικό μέλος ξέπλενε χρήματα μέσω… πολυτελούς βίου, με ταξίδια στις ΗΠΑ, στην Κωνσταντινούπολη και στο Ντουμπάι όπου διέμενε σε πολυτελή καταλύματα, αλλά και με αγορές από επώνυμες εταιρίες όπως Fendi, Prada και Gucci.

Ομως το κύκλωμα δεν είχε μείνει εκεί: Είχε δημιουργήσει και μία επιχειρηματική βιτρίνα, με μικρές εταιρίες κέλυφος, πι μέσω των οποίων εμφανίζονταν «νόμιμες» εισπράξεις.

Για να καλύπτει την προέλευση των χρημάτων, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε συγγενικά ή και συνδεδεμένα πρόσωπα. Χαρακτηριστικά, ο αρχηγός περνούσε στην επαγγελματική έδρα της συζύγου του πληρωμές για τις πολυτελείς αγορές που έκανε, αφού ο ίδιος δεν μπορούσε να τις δικαιολογήσει. Σε άλλη περίπτωση, είχε γίνει ακόμη και εικονική λύση γάμου ώστε να μην δεσμευτούν τα περιουσιακά στοιχεία.

Εχοντας περάσει από αυτά τα στάδια, τα χρήματα πλέον εμφανίζονταν ως «νόμιμα κέρδη» ή εισοδήματα και χρησιμοποιούνταν για αγορά οχημάτων, επενδύσεις σε ακίνητα, καταθέσεις σε κοινόχρηστους λογαριασμούς ή χρήση για τρέχουσες δαπάνες (ενοίκια, ταξίδια, οικογενειακά έξοδα).

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι τα ποσά είχαν «εξαφανιστεί» λογιστικά, δηλαδή δεν μπορούσαν να συνδεθούν πλέον άμεσα με τις ψευδείς επιδοτήσεις.

