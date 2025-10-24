Μετρό: Του έκλεψε το κινητό, τον χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι για να διαφύγει

Τον αναζητούσε για ληστεία μέσα σε συρμό του μετρό κι επικίνδυνη σωματική βλάβη η ΕΛ.ΑΣ. και τον βρήκε μία ημέρα αργότερα.

Ο λόγος για 18χρονο, που, πρωινές ώρες της 19ης Οκτωβρίου, σε συρμό μετρό όπου επέβαινε με άλλον συνεργό του που αναζητείται, αφαίρεσε από νεαρό επιβάτη κινητό τηλέφωνο και βγήκε από τον σταθμό μετρό Δημοτικού Θεάτρου, ενώ ο νεαρός επιβάτης τον ακολούθησε.

Στην προσπάθεια του νεαρού να ανακτήσει το κινητό τηλέφωνο από τον 18χρονο δράστη, αυτός τον χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι, τραυματίζοντάς τον και διέφυγε.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., βραδινές ώρες της 20ής Οκτωβρίου, εντόπισαν τον 18χρονο στην περιοχή του Πειραιά και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου, όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης της ληστείας.

Επιπλέον, ταυτοποιήθηκε ως δράστης και άλλης ληστείας σε βάρος ανηλίκου, στη στάση μετρό Αγίας Βαρβάρας, όπου του αφαίρεσε γυαλιά ηλίου.

Ο 18χρονος, που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, με δικογραφία σε βάρος του, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου, για ληστεία κατ’ εξακολούθηση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.