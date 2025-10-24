Μαθητικές παρελάσεις σε Αθήνα και Πειραιά: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τρίτη

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων, θα ισχύσουν την Τρίτη 28 Οκτωβρίου σε όλους τους δήμους της Αττικής, λόγω μαθητικών παρελάσεων για τον εορτασμό της εθνικής επετείου.

Ειδικότερα, στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά η κίνηση των οχημάτων θα διακοπεί ως εξής:

Δήμος Αθηναίων

Από ώρα 09:00 μέχρι το πέρας της παρέλασης:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους της μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους της μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους της μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους της μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Καθεδρικός Μητροπολιτικός Ναός Αθηνών (δοξολογία), από ώρα 06:00 μέχρι το πέρας της δοξολογίας:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους της μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Δήμος Πειραιά

Από ώρα 09:00 μέχρι 14.00:

34ου Πεζικού Συντάγματος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελ. Βενιζέλου.

Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας.

Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Γρ. Λαμπράκη.

Η Τροχαία παρακαλεί τους οδηγούς να αποφύγουν την κίνησή τους στους οδικούς αυτούς άξονες και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.