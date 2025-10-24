Λάρισα: Χειροπέδες σε σπείρα διαρρηκτών – Πώς δρούσαν

Η δράση εγκληματικής ομάδας που εμπλέκεται σε κλοπές από επιχειρήσεις, καταστήματα και άλλους χώρους σε περιοχές της Λάρισας εξακριβώθηκε, έπειτα από έρευνα της τοπικής Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Ως μέλη της, συνελήφθησαν, χθες πρώτες πρωινές ώρες στη Λάρισα, στα όρια του αυτοφώρου, 4 άνδρες.

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακόμη ενός ταυτοποιημένου άνδρα, σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής, κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια σ’ αυτή και του εμπρησμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε διενεργούμενο, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, έλεγχο τα ξημερώματα της Πέμπτης, σε σημείο της πόλης, εντοπίστηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες να επιβαίνουν σε δύο σταθμευμένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, ενώ κοντά τους υπήρχε σταθμευμένη δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Στο εσωτερικό των αυτοκινήτων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία (2 λοστοί, βαριοπούλα, κατσαβίδια κ.α), φάκος, 4 κουκούλες τύπου «full face», 2 σακίδια πλάτης, 3 ζεύγη γαντιών, είδη ρουχισμού, το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ κ.α.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι, λίγο νωρίτερα, δύο εξ αυτών, επιβαίνοντες στη δίκυκλη μοτοσυκλέτα, μετέβησαν σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο και, αφού διέρρηξαν είσοδό του, μπήκαν στο εσωτερικό και αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο που περιείχε 1.000 ευρώ και έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ταυτόχρονα, οι άλλοι δύο δράστες, επιβαίνοντες σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, τους ανέμεναν εξωτερικά της επιχείρησης, κατοπτεύοντας τον περιβάλλοντα χώρο.

Ακολούθως, κατόπιν υπόδειξης ενός δράστη, βρέθηκαν σε αγροτική περιοχή, πλησίον της επιχείρησης, το αφαιρεθέν χρηματοκιβώτιο, παραβιασμένο, και τμήμα του φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή, τα οποία κατασχέθηκαν.

Το «βιογραφικό» τους

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, κατά το χρονικό διάστημα από 14 Ιανουαρίου έως 7 Σεπτεμβρίου 2025, οι δράστες είχαν οργανωθεί μεταξύ τους, συγκροτώντας εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη κλοπών-διαρρήξεων.

Συγκεκριμένα, ενεργώντας με ίδια ή διαφορετική, κατά περίπτωση, σύνθεση, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες και ιδίως κατά τους θερινούς μήνες στη Λάρισα, διέπραξαν ακόμη 15 κλοπές-διαρρήξεις σε επιχειρήσεις (4 πρατήρια υγρών καυσίμων, ενεχυροδανειστήριο, πρακτορείο ΟΠΑΠ, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικά καταστήματα, κάβα ποτών), καθώς και σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.

Προς υποβοήθηση της εγκληματικής τους δράσης, χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητα που είχαν αφαιρέσει και μοτοσυκλέτα.

Σχετικά με τα δύο αφαιρεθέντα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, το ένα βρέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο δικαιούχο του, ενώ το άλλο βρέθηκε ολοσχερώς καμένο σε περιοχή του δήμου Κιλελέρ, αφού νωρίτερα το είχαν χρησιμοποιήσει για την κλοπή στο ενεχυροδανειστήριο.

Συνολικά, οι δράστες αφαίρεσαν χρηματικά ποσά, χρηματοκιβώτια, φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές κ.λπ. Το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν από την εγκληματική τους δράση υπολογίζεται άνω των 40.000 ευρώ.

Στην κατοχή των δραστών, καθώς και σε έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες τους, βρέθηκαν, επιπλέον, και κατασχέθηκαν μία κουκούλα, τύπου «full face», είδη ένδυσης και υπόδησης, καθώς και 4 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας.

Από την τοπική Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ερευνάται η τυχόν εμπλοκή των δραστών και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.