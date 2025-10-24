Logo Image

Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος για τη δολοφονία τη μητέρας του

Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος για τη δολοφονία τη μητέρας του

Οι συνήγοροι του 18χρονου ζήτησαν τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης

Προφυλακιστέος κρίθηκε έπειτα από την απολογία του ο 18χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι σκότωσε τη μητέρα του, σε συνοικία των Τρικάλων, την περασμένη Τρίτη.

Οι συνήγοροι του 18χρονου ζήτησαν τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης σε δημόσιο ψυχιατρικό κατάστημα.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, οι συνήγοροι του 18χρονου ζήτησαν να διερευνηθούν οι πραγματικές συνθήκες και αιτίες της τραγωδίας.

Το χρονικό

Ο 18χρονος τηλεφώνησε την Τρίτη στις αρχές και ανέφερε ότι προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στη μητέρα του με μία πετσέτα.

Ο 18χρονος δεν διέμενε με τη μητέρα του, ωστόσο είχαν συχνά διενέξεις. Πάντως, οι γείτονες δεν άκουσαν φωνές πριν το έγκλημα.

Εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

