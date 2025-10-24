Logo Image

Βγαίνουν τα τρακτέρ στους δρόμους – Αγροτικές κινητοποιήσεις στα τέλη Νοεμβρίου

Κοινωνία

Βγαίνουν τα τρακτέρ στους δρόμους – Αγροτικές κινητοποιήσεις στα τέλη Νοεμβρίου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ / EUROKINISSI

Όσα δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΑΣ Καρδίτσας

«Παλεύουμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως επαγγελματίες και ως άνθρωποι. Αρνούμαστε το νέο μοντέλο αγροτικής παραγωγής που προωθούν κυβέρνηση και ΕΕ, το οποίο μετατρέπει τον αγρότη σε εξαρτημένο εργάτη μεγάλων συμφερόντων» τόνισε ο πρόεδρος της ΕΟΑΣ Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, αποτυπώνοντας το κλίμα και τη στάση των αγροτών στη σημερινή πανελλαδική σύσκεψη στη Λάρισα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Κατά τη συζήτηση, αποφασίστηκε ότι τα τρακτέρ θα βγουν ξανά στους δρόμους, σε όλη τη χώρα, προς τα τέλη Νοεμβρίου.

Πριν από αυτό, στις 23 του μήνα, θα γίνει νέα πανελλαδική συνάντηση στη Νίκαια, όπου θα οριστικοποιηθεί η ακριβής ημερομηνία έναρξης των κινητοποιήσεων, οι οποίες αναμένεται — σύμφωνα με τους ίδιους — να έχουν έντονο και μαζικό χαρακτήρα.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube