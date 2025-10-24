Βγαίνουν τα τρακτέρ στους δρόμους – Αγροτικές κινητοποιήσεις στα τέλη Νοεμβρίου

«Παλεύουμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως επαγγελματίες και ως άνθρωποι. Αρνούμαστε το νέο μοντέλο αγροτικής παραγωγής που προωθούν κυβέρνηση και ΕΕ, το οποίο μετατρέπει τον αγρότη σε εξαρτημένο εργάτη μεγάλων συμφερόντων» τόνισε ο πρόεδρος της ΕΟΑΣ Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, αποτυπώνοντας το κλίμα και τη στάση των αγροτών στη σημερινή πανελλαδική σύσκεψη στη Λάρισα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Κατά τη συζήτηση, αποφασίστηκε ότι τα τρακτέρ θα βγουν ξανά στους δρόμους, σε όλη τη χώρα, προς τα τέλη Νοεμβρίου.

Πριν από αυτό, στις 23 του μήνα, θα γίνει νέα πανελλαδική συνάντηση στη Νίκαια, όπου θα οριστικοποιηθεί η ακριβής ημερομηνία έναρξης των κινητοποιήσεων, οι οποίες αναμένεται — σύμφωνα με τους ίδιους — να έχουν έντονο και μαζικό χαρακτήρα.