Θεσσαλονίκη: 2 συλλήψεις για ασέλγεια σε 2 ανήλικες

Κοινωνία

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Αναζητείται ένα ακόμη άτομο

Δύο άτομα, αλλοδαποί υπήκοοι ηλικίας 19 και 17 ετών, συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές, ενώ ένας 24χρονος αναζητείται, για υπόθεση ασέλγειας εις βάρος δύο ανηλίκων κοριτσιών, 17 και 15 ετών, στην περιοχή του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα δύο κορίτσια, που είναι ΑμεΑ, έζησαν εφιαλτικές στιγμές επί σχεδόν ένα ολόκληρο βράδυ στα χέρια των τριών αλλοδαπών (από τη Συρία, το Ιράκ και την Αίγυπτο).

Ο πατέρας της 15χρονης δήλωσε την εξαφάνισή της

Ο πατέρας της 15χρονης μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης και κατήγγειλε την εξαφάνιση της.

Έπειτα από αστυνομικές έρευνες, τα κορίτσια εντοπίστηκαν στην περιοχή του λιμανιού Θεσσαλονίκης.

Στελέχη του Λιμενικού Σώματος προέβησαν άμεσα σε σύλληψη των ανδρών, οι οποίοι αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα, αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και κατάχρησης ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη.

