Logo Image

Ηράκλειο: Σε βρετανικό νοσοκομείο, το τρίχρονο κοριτσάκι που ανασύρθηκε από πισίνα στη Ρόδο – Βαριά η κατάσταση της υγείας του

Κοινωνία

Ηράκλειο: Σε βρετανικό νοσοκομείο, το τρίχρονο κοριτσάκι που ανασύρθηκε από πισίνα στη Ρόδο – Βαριά η κατάσταση της υγείας του

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Την μεταφορά ζήτησαν οι γονείς του

Την μεταφορά σε νοσοκομείο στη Μεγάλη Βρετανία, ζήτησαν οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που την περασμένη Τρίτη 14/10 εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο, όπου έκανε διακοπές.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) Στέλιο Κτενιαδάκη, η μεταφορά του παιδιού,   θα γίνει με ιδιωτική πτήση, μέσα στην ημέρα.

Η κατάσταση πάντως του παιδιού, εξακολουθεί να είναι πολύ βαριά.

Υπενθυμίζεται ότι το κοριτσάκι το βράδυ της περασμένης Τρίτης, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί από το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλευόταν μέχρι σήμερα. Κατά την άφιξή του στο Νοσοκομείο, μάλιστα, είχε διαπιστωθεί ότι έχει έντονο εγκεφαλικό οίδημα.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube