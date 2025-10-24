Ηράκλειο: Σε βρετανικό νοσοκομείο, το τρίχρονο κοριτσάκι που ανασύρθηκε από πισίνα στη Ρόδο – Βαριά η κατάσταση της υγείας του

Την μεταφορά σε νοσοκομείο στη Μεγάλη Βρετανία, ζήτησαν οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που την περασμένη Τρίτη 14/10 εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο, όπου έκανε διακοπές.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) Στέλιο Κτενιαδάκη, η μεταφορά του παιδιού, θα γίνει με ιδιωτική πτήση, μέσα στην ημέρα.

Η κατάσταση πάντως του παιδιού, εξακολουθεί να είναι πολύ βαριά.

Υπενθυμίζεται ότι το κοριτσάκι το βράδυ της περασμένης Τρίτης, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί από το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλευόταν μέχρι σήμερα. Κατά την άφιξή του στο Νοσοκομείο, μάλιστα, είχε διαπιστωθεί ότι έχει έντονο εγκεφαλικό οίδημα.