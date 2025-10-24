Το SΜS του υπουργείου Μεταφορών στους οδηγούς ενόψει 28ης Οκτωβρίου: «Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο»

Με SMS προς τα κινητά τηλέφωνα χιλιάδων το Υπουργείο Μεταφορών εφιστά την προσοχή στους οδηγούς ενόψει της εξόδου της 28ης Οκτωβρίου.

Το μήνυμα αναφέρει:

«Το περσινό 3ήμερο της 28ης Οκτωβρίου, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στο δρόμο».

Eπιπλέον, το υπουργείο σε ανάρτησή του, την οποία αναδημοσιεύει του ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κων/νος Κυρανάκης, έχει ως εξής:

«Την περσινή χρονιά, στο αντίστοιχο τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Η συμπεριφορά μας στον δρόμο έχει συνέπειες, όχι μόνο για τη δική μας ασφάλεια, αλλά και για τις ζωές άλλων οδηγών, επιβατών και πεζών.

Το φετινό τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου, οι Έλληνες θα μετακινηθούν με το αυτοκίνητό τους, κατά χιλιάδες, προς όλες τις περιοχές της χώρας. Απευθύνουμε έκκληση προς κάθε οδηγό:

“Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο”.

Υπενθυμίζουμε ότι τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία συμβαίνουν λόγω:

– Οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

– Οδήγησης κατά τις νυχτερινές ώρες με κόπωση.

– Χρήσης κινητού.

– Υπερβολικής ταχύτητας.

– Μη χρήσης κράνους.

– Μη χρήσης ζώνης.

Αυτό το τετραήμερο, ας επιστρέψουμε όλοι με ασφάλεια στις οικογένειές μας.

Επίσης, από σήμερα στα διόδια θα διανέμεται φυλλάδιο προς τους εκδρομείς για την οδική ασφάλεια, ενώ θα σταλεί και μήνυμα από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους προς τους συνδρομητές.