Πολεμική Αεροπορία: Γιορτάζει με πενθήμερο γεμάτο δράση, πτήσεις, επιδείξεις, τεχνολογία, εκπλήξεις

Σειρά εκδηλώσεων προγραμματίστηκαν και φέτος στο πλαίσιο εορτασμού του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Συγκεκριμένα, από την Τετάρτη 5 έως και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου έως και Κυριακή 2 Νοεμβρίου

Ανάπτυξη εκθεσιακού περιπτέρου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον Σταθμό του Μετρό «Σύνταγμα», με ελεύθερη είσοδο για το κοινό από 09:00 έως 21:00, που θα περιλαμβάνει:

Προσομοιωτές πτήσεων (Flight Simulator) αεροσκαφών F-16 και F-35.

Συσκευές εικονικής πραγματικότητας (VR).

Stand ενημέρωσης της Σχολής Ικάρων και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας.

Στατικά αεροπορικά εκθέματα.

Συναυλία της Μουσικής της ΠΑ.

Τετάρτη 5 έως και Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Μετασταθμεύσεις αεροσκαφών για εμπλουτισμό των στατικών εκθέσεων των Μονάδων.

Στατικές και φωτογραφικές εκθέσεις στις Μονάδες.

Εκδηλώσεις Αεραθλητικών Σωματείων και Αερομοντελισμού σε Αεροπορικές Βάσεις.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις από Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια σε Μονάδες της ΠΑ.

Φιλοξενία μαθητών ακριτικών περιοχών στις εκδηλώσεις εορτασμού

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

Εκδήλωση στην 112 Πτέρυγα Μάχης με θέμα την Κοινωνική Προσφορά της ΠΑ.

Διελεύσεις σχηματισμού αεροσκαφών άνωθεν μεγάλων πόλεων, ακριτικών πόλεων και νησιών (οι επιδείξεις, κατά περίπτωση, ενδέχεται να αλλάξουν ώρα πραγματοποίησης ή να ματαιωθούν λόγω καιρικών συνθηκών). Το ακριβές πρόγραμμα θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

Πτήσεις απόστρατων αξιωματικών, εν ενεργεία αξιωματικών άλλων ειδικοτήτων και διαπιστευμένων στο ΥΠΕΘΑ δημοσιογράφων στην 114 Πτέρυγα Μάχης, στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας.

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

Πτήσεις μαθητών Β΄ τάξης Λυκείου στη Σχολή Ικάρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας.

Σάββατο 8 Νοεμβρίου

09:00: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας.

11:00: Επίσημος εορτασμός – δοξολογία στη Σχολή Ικάρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας.

13:00 – 20:00 Open Day στη Σχολή Ικάρων με τις ακόλουθες δράσεις:

– Ανάπτυξη εξομοιωτών πτήσεων αεροσκαφών F-16 και F-35 καθώς και συσκευών εικονικής πραγματικότητας (VR).

– Έκθεση και διαγωνισμός φωτογραφίας.

– Έκθεση και εργαστήριο αερομοντελισμού.

– Προβολή ταινίας «Top Gun – Maverick».

– Αγώνας Ποδοσφαίρου Σχολής Ικάρων vs Παλαίμαχων ΑΕΚ.

– Αγώνας Καλαθοσφαίρισης Σχολής Ικάρων vs Παλαίμαχων Διεθνών Καλαθοσφαιριστών.

– Παιδικές Αθλητικές Δραστηριότητες από διακεκριμένους Ολυμπιονίκες.

– Επίδειξη με Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Drone Show).

– Συναυλία με τη συμμετοχή γνωστών ερμηνευτών και της Μουσικής της ΠΑ.

– Food & Drink Spots (δωρεάν διάθεση).

Για δηλώσεις συμμετοχής στην Open Day πατήστε εδώ.

Επισκέψιμες αεροπορικές βάσεις

Οι Αεροπορικές Βάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας θα είναι επισκέψιμες για το κοινό, τις εξής ημέρες και ώρες:

Την Τετάρτη 5, την Πέμπτη 6, την Παρασκευή 7 και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, από 09:00 έως 17:00.

Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, από 13:00 έως 17:00.

Αεροπορικές επιδείξεις

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

12:00: Χανιά (Παλιό Λιμάνι): Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς».

12:00 Καβάλα (Παραλία) : Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς».

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

12:00: Ηράκλειο (Παραλία): Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς».

12:00 Αλεξανδρούπολη (Παραλία): Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς».

Σάββατο 8 Νοεμβρίου

12:00: Λάρισα (110 Πτέρυγα Μάχης / Αεροπορική Βάση Λάρισας): Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς».

14:00: Καλαμάτα (Παραλία): Αεροπορική επίδειξη των Ομάδων Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς» και T-6A «Δαίδαλος».

Κυριακή 9 Νοεμβρίου

– 12:00: Μαρίνα Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου, Αεροπορική επίδειξη με συμμετοχή:

Αεροσκάφους F-35 της USAFE

Αεροσκαφών Rafale της 332Μ/114ΠΜ

Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς»

Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος»

Αεροσκάφους Supermarine Spitfire MJ755 σε σχηματισμό με το αεροσκάφος T-6 HARVARD

Αεροσκαφών των εταιρειών «Sky Express» και «Aegean Airlines».

– 12:00: Βόλος (Παραλία): Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς»

– 13:00: Τρίπολη (124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης): Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος».