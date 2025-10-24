28η Οκτωβρίου: Το πρόγραμμα εορτασμού στην Αθήνα

Εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 θα πραγματοποιηθούν και φέτος ανά τη χώρα από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, προγραμματίστηκαν:

Γενικός σημαιοστολισμός όλων των Μονάδων, των στρατιωτικών καταστημάτων, καθώς και των πολεμικών πλοίων, από την Kυριακή 26 Οκτωβρίου, από 08:00 μέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2025. Για δε την πόλη της Θεσσαλονίκης, από το Σάββατο 25 08:00 Οκτωβρίου 2025.

Φωταγώγηση των Μονάδων, των στρατιωτικών καταστημάτων και των πολεμικών πλοίων κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και της 28ης Οκτωβρίου, ενώ για την πόλη της Θεσσαλονίκης από το βράδυ της 25ης Οκτωβρίου 2025.

Παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ειδικότερα για την πόλη των Αθηνών, τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, ώρα 10:15, θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη από ομοσπονδίες, σωματεία και φορείς που επιθυμούν να τιμήσουν την επέτειο.

Την επομένη, Τρίτη 28η Οκτωβρίου, θα λάβουν χώρα: