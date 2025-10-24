Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ανακοινώθηκαν την Παρασκευή από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τα αποτελέσματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των διακριθέντων αθλητών για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://results.it.minedu.gov.gr

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας στο σχετικό πεδίο τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και ως κωδικό πρόσβασης (password) θα χρησιμοποιήσουν τα τέσσερα αρχικά τους, επίθετου, ονόματος, πατρώνυμου και μητρώνυμου (με ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες).

Οι υποψήφιοι οι οποίοι εισάγονται χωρίς ποσοτικό περιορισμό σε Σχολή, Τμήμα/Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος Πανεπιστημίου της προτίμησής τους, μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα με τον εν λόγω τρόπο, εφόσον γνωρίζουν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό υποψηφίου, ή επικοινωνώντας στα τηλέφωνα: 210-3442074, 210-3442705, 2103442693, 2103442100, 210-3442709.

Η εγγραφή των επιτυχόντων διακριθέντων αθλητών έτους 2025, στις σχολές και τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, κατά το διάστημα από 27 έως 29/10/2025. Η εγγραφή των επιτυχόντων αθλητών θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω πιστοποίησης του αριθμού κινητού τηλεφώνου τους, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Πληροφοριακού Συστήματος των Ηλεκτρονικών Εγγραφών.

Η διαδικασία εγγραφής θα πραγματοποιείται κατά το χρονικό αυτό διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη σχολή ή το τμήμα επιτυχίας τους, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, ως εξής:

Οι επιτυχόντες διακριθέντες αθλητές οι οποίοι είχαν υποβάλει Μηχανογραφικό Δελτίοτον Ιούλιο 2025, θα χρειαστεί να εισάγουν τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εγγραφή του Σεπτεμβρίου ή στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Οι επιτυχόντες διακριθέντες αθλητές της κατηγορίας χωρίς ποσοτικό περιορισμό οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει Μηχανογραφικό Δελτίο το έτος 2025, θα χρειαστεί να εισάγουν τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και ως κωδικό πρόσβασης (password) θα χρησιμοποιήσουν τα τέσσερα αρχικά τους, επίθετου, ονόματος, πατρώνυμου και μητρώνυμου (με ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες).

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης, ενώ μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνση τους, καθώς και συνοπτικές οδηγίες.

Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί προηγουμένως σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.

Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενέχει χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον προσωπικό τους Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Επιπλέον, θα βλέπουν τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου που συμπλήρωσαν στο Μηχανογραφικό Δελτίο τους και θα είναι σε θέση να το διορθώσουν αν δε βρίσκεται πλέον σε ισχύ. Μετά την τήρηση της διαδικασίας αυτής, η εγγραφή του επιτυχόντος στο 1ο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος επιτυχίας του έχει ολοκληρωθεί.

Κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής οι επιτυχόντες είναι απαραίτητο να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, τα οποία επιβεβαιώνονται μέσω σχετικών μηχανισμών της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Η ορθότητα των στοιχείων επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων θα έχουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν σε περαιτέρω διαδικασίες.