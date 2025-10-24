Logo Image

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερη η έγκυος κατηγορούμενη με περιοριστικούς όρους

Κοινωνία

(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι πέρασαν το κατώφλι της Ευρωπαίας ανακρίτριας για να απολογηθούν.

Στα δικαστήρια οδηγήθηκε η πρώτη ομάδα των κατηγορουμένων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρώτη απολογήθηκε μια 27χρονη εγκυμονούσα, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Τι είπε στην απολογία της

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απολογία της είπε:

«Έκανα έναρξη ως αγρότισσα το 2019 με κύρια δραστηριότητα την καλλιέργεια βαμβακιού. Έψαχνα εκτάσεις να νοικιάσω. Ένας μεσίτης αγροτικών εκτάσεων μού ανέφερε ότι βρήκε διαθέσιμες εκτάσεις και στη συνέχεια με παρέπεμψε σε έναν λογιστή, ο οποίος θα αναλάμβανε το διαδικαστικό ζήτημα. Υπέβαλα αίτηση θεωρώντας αυτονόητο ότι θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Στη συνέχεια όμως ενημερώθηκα ότι οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια και συνειδητοποίησα ότι έπεσα θύμα από τον λογιστή και τον μεσίτη, τους οποίους μήνυσα για απάτη».

Οι απολογίες συνεχίζονται.

naftemporiki.gr

