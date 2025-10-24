Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: «Μας είπε ότι μας αγαπάει και λιποθύμησε»

Από τις τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να προκύψουν οι απαντήσεις σχετικά με τα ακριβή αίτια θανάτου της 16χρονης στο Γκάζι, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Βάσει της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος της 16χρονης αποδίδεται σε πνευμονικό οίδημα, ωστόσο μόνο οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις πρόκειται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια.

Τι ανέφεραν φίλοι της

Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων της 16χρονης στον τηλεοπτικό σταθμό Star, η παρέα της ανήλικης είχε επισκεφθεί δύο διαφορετικούς χώρους διασκέδασης. Νωρίτερα, η 16χρονη είχε επισκεφθεί φιλικό σπίτι.

Βάσει των ίδιων μαρτυριών, η παρέα κατανάλωσε αλκοόλ κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 16χρονη αισθάνθηκε δυσφορία στον τελευταίο χώρο διασκέδασης και βγήκε έξω από μαγαζί, ενώ λίγο αργότερα κατέρρευσε στα σκαλιά διπλανής πολυκατοικίας.

Φίλη της 16χρονης ανέφερε ότι πως «το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το ‘Σ’ αγαπώ’» και ακολούθως η ανήλικη λιποθύμησε.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Star έχει καταγραφεί η ανήλικη μαζί με τους φίλους της να μπαίνουν σε μίνι μάρκετ στο Γκάζι, προτού κατευθυνθούν προς το κλαμπ.