Προφυλακίστηκε 24χρονος για το μαχαίρωμα στο Περιστέρι

«Ήταν η κακιά στιγμή» φέρεται να είπε κατά την απολογία του ο 24χρονος, ο οποίος μαχαίρωσε ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας ένα 37χρονο βουλγαρικής καταγωγής στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε διαφωνίες με το θύμα δύο μέρες πριν και πως εκείνο το βράδυ είχε πάει να τον βρει για να λύσουν τη διαφορά.

Ωστόσο διαπληκτίστηκαν έντονα και τον μαχαίρωσε. Ο κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του.

Μετά την απολογία του ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στη φυλακή για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.