Ευρωβαρόμετρο: Τα social media διαλέγουν οι Έλληνες για να ενημερωθούν

Κοινωνία

Ευρωβαρόμετρο: Τα social media διαλέγουν οι Έλληνες για να ενημερωθούν

REUTERS/Mike Blake

Μόλις δύο στους δέκα Ευρωπαίους δηλώνουν ότι παρακολουθούν τι συμβαίνει στην ευρωπαϊκή πολιτική

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτιμούν οι Ευρωπαίοι πολίτες για την ενημέρωσή τους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου.

Σύμφωνα με την έρευνα flash Ευρωβαρόμετρο «Social Media 2025», η έκθεση σε παραπληροφόρηση και ψευδείς ειδήσεις συνεχίζει να αποτελεί σημαντική πρόκληση για όλη την ΕΕ.

Μόλις το 34% προτιμά εφημερίδες

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πλέον το κυρίαρχο μέσο ενημέρωσης για πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα για την πλειοψηφία των πολιτών στην Ελλάδα. Πάνω από πέντε στους δέκα (56%) χρησιμοποιούν στην Ελλάδα πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερωθούν και δεύτερη έρχεται η τηλεόραση (54%), σε αντίθεση με τον μέσο όρο της ΕΕ που φαίνεται να προτιμά ακόμα την τηλεόραση για να ενημερωθεί (71%).

Αξίζει να σημειωθεί πως μόλις το 34% των πολιτών στην Ελλάδα επιλέγουν να ενημερωθούν άμεσα από εφημερίδες, περιοδικά και διαδικτυακές εκδόσεις, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος φτάνει το 41%.

Η παραπληροφόρηση στην Ελλάδα

Πάνω από 7 στους 10 (74%) δήλωσαν πως έχουν εκτεθεί σε παραπληροφόρηση ή fake news τουλάχιστον κάποιες φορές την τελευταία εβδομάδα, ποσοστό που υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην ΕΕ του 66%.

Σχεδόν επτά στους δέκα (68%) προτιμούν να χρησιμοποιούν το Facebook για να ενημερώνονται στην Ελλάδα, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο στην ΕΕ (58%). Οι νέοι ηλικίας 15-24 ετών στην Ελλάδα δήλωσαν ότι πρώτη πηγή ενημέρωσής τους για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα είναι το Instagram (66%), γεγονός που συμβαδίζει και με τα δεδομένα για τους νέους γενικά στην ΕΕ (64%).

Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη ΕΕ σχεδόν 4 στους δέκα (37%) δήλωσαν πως ακολουθούν influencers ή δημιουργούς περιεχομένου στα κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες (51%) δήλωσαν πως αν και χρησιμοποιούν τα σόσιαλ μίντια, δεν ακολουθούν influencers ή δημιουργούς περιεχομένου, σε αντίθεση με τον μέσο όρο της ΕΕ (37%).

Ελάχιστοι παρακολουθούν τα της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει πολύ σημαντική για τους περισσότερους πολίτες, ακόμα κι αν δεν ενημερώνονται καθημερινά για τις ευρωπαϊκά ζητήματα: αν και η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί «σημαντικό» ότι η χώρα τους είναι μέλος της ΕΕ (66%), μόλις λίγο περισσότεροι από δύο στους δέκα (22%) δηλώνουν ότι παρακολουθούν τι συμβαίνει στην ευρωπαϊκή πολιτική «τις περισσότερες φορές», και περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα (44%) αναφέρουν ότι το κάνουν «περιστασιακά».

Στην Ελλάδα σχεδόν επτά στους δέκα (68%) δήλωσαν πως παρακολουθούν, έστω και περιστασιακά, τις εξελίξεις στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα εδώ.

