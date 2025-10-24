Logo Image

ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται σήμερα οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι

Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται σήμερα οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι θα απολογούνται σταδιακά ανά ομάδες μέχρι τη Δευτέρα- Την Κυριακή αναμένονται οι απολογίες των αρχηγικών μελών

Ξεκινούν σήμερα οι απολογίες των 37 συλληφθέντων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε βάρος των οποίων οι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς απέδωσαν κατηγορίες σε βαθμούς κακουργήματος για εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, καθώς και για το πλημμέλημα της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης.

Σήμερα απολογούνται οι πρώτοι 12 εκ των συλληφθέντων, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι θα απολογούνται σταδιακά ανά ομάδες μέχρι τη Δευτέρα ενώ τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης- κατά την δημόσια τηλεόραση- αναμένεται να απολογηθούν την Κυριακή. Πρόκειται για τον 38χρονο από τα Γιαννιτσά, ο οποίος φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, τη 30χρονη σύζυγό του και τον 36χρονο υπαρχηγό από την Κρήτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στους πρώτους κατηγορούμενους που είχαν λάβει προθεσμία να απολογηθούν σήμερα βρίσκεται και μία έγκυος γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο λόγω αδιαθεσίας. Εφόσον δεν καταφέρει να απολογηθεί σήμερα, θα λάβει νέα προθεσμία.

Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για 125 ακόμη πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν νέες συλλήψεις.

Διαβάστε ακόμα:

→ Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς στήθηκε το colpo grosso του κυκλώματος – Το δίκτυο της απάτης και ο χορός των εκατομμυρίων

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube