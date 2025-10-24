ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται σήμερα οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι

Ξεκινούν σήμερα οι απολογίες των 37 συλληφθέντων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε βάρος των οποίων οι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς απέδωσαν κατηγορίες σε βαθμούς κακουργήματος για εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, καθώς και για το πλημμέλημα της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης.

Σήμερα απολογούνται οι πρώτοι 12 εκ των συλληφθέντων, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι θα απολογούνται σταδιακά ανά ομάδες μέχρι τη Δευτέρα ενώ τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης- κατά την δημόσια τηλεόραση- αναμένεται να απολογηθούν την Κυριακή. Πρόκειται για τον 38χρονο από τα Γιαννιτσά, ο οποίος φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, τη 30χρονη σύζυγό του και τον 36χρονο υπαρχηγό από την Κρήτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στους πρώτους κατηγορούμενους που είχαν λάβει προθεσμία να απολογηθούν σήμερα βρίσκεται και μία έγκυος γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο λόγω αδιαθεσίας. Εφόσον δεν καταφέρει να απολογηθεί σήμερα, θα λάβει νέα προθεσμία.

Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για 125 ακόμη πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν νέες συλλήψεις.

