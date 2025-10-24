Logo Image

Πρωινή ταλαιπωρία με Intercity της Hellenic Train

Κοινωνία

Πρωινή ταλαιπωρία με Intercity της Hellenic Train

Μέσα στον ακινητοποιημένο συρμό του Intercity 50 (φωτ.: pontosnews.gr)

«Μας έφεραν χαλασμένο τρένο» - Το δρομολόγιο από την Αθήνα για Θεσσαλονίκη και ενδιάμεσους σταθμούς είχε... περιπέτεια

Πρωινή ταλαιπωρία για τους επιβάτες της Hellenic Train που είχαν εισιτήριο για να ταξιδέψουν από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, στο δρομολόγιο με τους ενδιάμεσους σταθμούς – το ένα από τα δύο που πλέον πραγματοποιούνται, λόγω εργασιών αναβάθμισης στη σιδηροδρομική γραμμή.

Το Intercity 50 ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 6:58 από το Σταθμό Λαρίσης.

Ωστόσο, όπως είπε επιβάτης στο pontosnews.gr, έφτασε με καθυστέρηση και αφότου ξεκίνησε μετά από 5 λεπτά ανακοινώθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα στην αμαξοστοιχία και πρέπει να επιστρέψει.

Διαβάστε περισσότερα στο pontosnews.gr

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube