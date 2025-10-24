Πρωινή ταλαιπωρία με Intercity της Hellenic Train

Πρωινή ταλαιπωρία για τους επιβάτες της Hellenic Train που είχαν εισιτήριο για να ταξιδέψουν από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, στο δρομολόγιο με τους ενδιάμεσους σταθμούς – το ένα από τα δύο που πλέον πραγματοποιούνται, λόγω εργασιών αναβάθμισης στη σιδηροδρομική γραμμή.

Το Intercity 50 ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 6:58 από το Σταθμό Λαρίσης.

Ωστόσο, όπως είπε επιβάτης στο pontosnews.gr, έφτασε με καθυστέρηση και αφότου ξεκίνησε μετά από 5 λεπτά ανακοινώθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα στην αμαξοστοιχία και πρέπει να επιστρέψει.

