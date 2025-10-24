Κορωπί: Θύμα ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της 40χρονη – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη, έπαιζε θέατρο ο δράστης

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε 40χρονη από τον σύντροφό της στο Κορωπί, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Η 40χρονη γυναίκα από τη Λιθουανία έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον 50χρονο σύντροφό της. Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε χθες το πρωί στο σπίτι της οικογένειας στο Κορωπί και μάλιστα μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας 4 ετών και 3,5 μηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η δημόσια τηλεόραση, το ζευγάρι είχε ένα καβγά μέσα στο σπίτι, με τον 50χρονο να αρχίζει κάποια στιγμή να επιτίθεται στην σύντροφό του με μπουνιές στο σώμα και το κεφάλι, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω σχεδόν χωρίς τις αισθήσεις της.

Ο δράστης κάλεσε ο ίδιος την Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι βρήκε την σύντροφό του αιμόφυρτη, ωστόσο οι αστυνομικοί δεν πείστηκαν και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 50χρονος είναι γνώριμος των Αρχών καθώς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια περιστατικά. Το 2023 είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ίδιας γυναίκας.

Ο 50χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Κορωπίου, όπου κρατείται, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.