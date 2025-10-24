Diana Shipping: Ναυλώσεις με αυξημένα έσοδα

Η Diana Shipping Inc., συμφερόντων της Σεμιράμιδος Παληού, ανακοίνωσε την παράταση της ναύλωσης του capesize πλοίου m/v Semirio με τη Solebay Shipping Cape Company Limited (Χονγκ Κονγκ), με ημερήσιο ναύλο 21.650 δολ. (μείον 5% προμήθεια) έως και τον Απρίλιο 2027.

Η νέα περίοδος ναύλωσης ξεκινά στις 15 Μαρτίου 2026, ενώ το πλοίο (174.261 dwt, ναυπηγήθηκε το 2007) ναυλώνεται σήμερα με 16.650 δολ. ημερησίως.

Παράλληλα, η εταιρεία υπέγραψε σύμβαση ναύλωσης για το panamax πλοίο m/v Maera με τη CRC Shipping Pte. Ltd. (Σιγκαπούρη), με ναύλο 11.750 δολ. ημερησίως έως τον Δεκέμβριο 2026. Το πλοίο (75.403 dwt, 2013) ναυλωνόταν προηγουμένως στα 8.400 δολ.

Οι δύο συμφωνίες αναμένεται να αποφέρουν περίπου 10,93 εκατ. δολ. σε έσοδα για την Diana Shipping, που διαθέτει στόλο 36 πλοίων, συνολικής χωρητικότητας 4,1 εκατ. dwt.