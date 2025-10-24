Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Ευλογιά, ΟΠΕΚΕΠΕ και Τσίπρας στο επίκεντρο του σημερινού Τύπου

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025.
Δείτε τα αναλυτικά εδώ.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Χάνονται 4 δισ. από ευλογιά και πανώλη”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Red alert Μητσοτάκη για φθηνό ρεύμα και στέγη”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Χώρα υπό κατάρρευση, κυβέρνηση υπό διάλυση”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Και πάλι…αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας”
ΕΣΤΙΑ: “Ακυβέρνητη είναι μιά χώρα όταν εγκληματίες διώκουν αξιωματούχους”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΕΠΙ ΑΥΓΕΝΑΚΗ ΚΕΡΝΑΓΑΝ “ΦΡΑΠΕ” “
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Στα χαρτιά η απαγόρευση αλκοόλ σε ανηλίκους”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Κάτω τα χέρια απο τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών της λαϊκής οικογένειας!”
ΤA NEA: “Οι τελικές αλλαγές- ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ”
ΚONTRA: “ΤΟ ΡΑΛΙ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ”