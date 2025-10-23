Συνελήφθησαν δύο 22χρονοι Σουδανοί για τη διακίνηση 59 μεταναστών ανοιχτά της Ιεράπετρας

Στη σύλληψη δύο νεαρών ανδρών από το Σουδάν, ηλικίας 22 ετών, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, καθώς θεωρούνται οι οργανωτές της μεταφοράς 59 παράτυπων μεταναστών που εντοπίστηκαν χθες (22/10) στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.

Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, οι δύο άνδρες αναγνωρίστηκαν από τους ίδιους τους επιβαίνοντες ως οι διακινητές του σκάφους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων που σχετίζονται με την παράνομη είσοδο στη χώρα, τη διευκόλυνση μεταφοράς μεταναστών και τη συναυτουργία, καθώς και για έκθεση ανθρώπων σε κίνδυνο.

Οι μετανάστες κατέθεσαν ότι ξεκίνησαν το επικίνδυνο ταξίδι τους από το Τομπρούκ της Λιβύης, το βράδυ της 19ης Οκτωβρίου, πληρώνοντας στους διακινητές ποσά που κυμαίνονταν μεταξύ 1.800 και 2.000 δολαρίων για τη μεταφορά τους προς την Ελλάδα.

Μεταξύ των διασωθέντων ήταν και δύο γυναίκες από το Σουδάν, ηλικίας 22 και 32 ετών, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου αντίστοιχα, καθώς είναι έγκυες και χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα, καθώς και για να χαρτογραφηθεί το δίκτυο διακίνησης που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.