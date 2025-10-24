Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 24 Οκτωβρίου

Στις 24 Οκτωβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρέθα και των συν αυτώ μαρτυρησάντων Χριστιανών της πόλεως Νεγράν (σημερινής Νεγράν της βορείου Υεμένης). Ο Άγιος Αρέθας υπήρξε προύχοντας της πόλης και άνθρωπος σεβάσμιος, ενάρετος και βαθιά πιστός. Έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουστίνου (518–527 μ.Χ.), επί βασιλείας του ευσεβούς Ελεσβαάν της Αιθιοπίας και του μισόχριστου βασιλέως Δουναάν της Ομηρίτιδος, ο οποίος είχε ασπασθεί τον Ιουδαϊσμό.

Ο Δουναάν, σκληρός και πονηρός, επαναστάτησε εναντίον του Ελεσβαάν και στράφηκε με οργή κατά των Χριστιανών της Νεγράν. Παρά τις απειλές του να αρνηθούν την πίστη τους και να ποδοπατήσουν τον Τίμιο Σταυρό, οι Χριστιανοί, με αρχηγό τον Άγιο Αρέθα, στάθηκαν ακλόνητοι στην ομολογία του Χριστού. Με κραυγή πίστης διακήρυτταν: «Ούτε ένας προδότης ανάμεσά μας».

Ο τύραννος, με δόλο και ψευδή υποκρισία, κάλεσε τον Αρέθα και τους προύχοντες της πόλης σε συνάντηση, όπου τους συνέλαβε βιαίως. Ακολούθησε σφαγή και λεηλασία, ενώ εκατοντάδες ιερείς, μοναχοί και λαϊκοί οδηγήθηκαν στο μαρτύριο. Ο Αρέθας, τότε 95 ετών, στάθηκε γενναίος και ευχαριστούσε τον Θεό που τον αξίωσε να μαρτυρήσει για την αγάπη του Χριστού.

Πρώτος παρέδωσε το πνεύμα του ο Άγιος, ακολουθούμενος από 340 συντρόφους του. Μαζί τους μαρτύρησε και μια μητέρα με το μικρό παιδί της, που ομολόγησε με θαυμαστή παρρησία:

«Μαρτύριο είναι να πεθάνεις για το Χριστό, ώστε εκ νέου να ζήσεις».

Η μορφή του Αγίου Αρέθα παραμένει φάρος πίστεως και θάρρους. Ας καθοδηγεί και σήμερα όλους μας, γονείς και παιδιά, νέους και γέροντες, στον δρόμο της πίστης και της αληθινής ομολογίας.

