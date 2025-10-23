«Πνίγηκε» για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες το Μεσολόγγι – Κλειστά αύριο όλα τα σχολεία, λόγω της έντονης βροχόπτωσης

Τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, οδήγησε στην απόφαση να παραμείνουν αύριο Παρασκευή κλειστά όλα τα σχολεία στην πόλη του Μεσολογγίου.

Ειδικότερα, με απόφαση του δημάρχου, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παιδικοί -βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο, το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Λόγω της βροχής, πολίτες εγκλωβίστηκαν ακόμη και στο κέντρο της πόλης, έχουν πλημμυρίσει σπίτια και καταστήματα, ενώ η Πυροσβεστική έχει δεχθεί περισσότερες από 10 κλήσεις για απάντληση υδάτων.

Μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας επιχειρούν συνεχώς, για την απορροή των υδάτων, ενώ δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται σε ετοιμότητα για την παροχή βοήθειας.

Σύμφωνα με τον Δήμο Μεσολογγίου, «λόγω της έντονης βροχόπτωσης αρκετά σημεία οδών εντός του αστικού ιστού της πόλης έχουν αποκλειστεί από την Τροχαία», για αυτό ζητείται από τους πολίτες, «να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις τους και να παραμένουν σε ασφαλή σημεία έως την ομαλοποίηση της κατάστασης».